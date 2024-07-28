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Местами грозы: какой будет погода в Крыму в воскресенье
Местами грозы: какой будет погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Местами грозы: какой будет погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. О этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T00:01
2024-07-28T00:01
2024-07-28T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. О этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19; днем +31...33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +29…31.В Ялте, Алуште - без осадков, в Евпатории, Судаке и Феодосии - дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +22...24, днем воздух прогреется до +33. И днем, и ночью, ожидаются грозовые дожди.Море у берегов Крыма прогрето до +26 градусов, в Керченском проливе и Азовском море вода теплее – +27.
https://crimea.ria.ru/20240727/v-krymu-na-tri-dnya-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1139168744.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. О этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +24; днем +30…35, в горах +23…28. В начале рабочей недели погоду будет определять холодный атмосферный фронт", - рассказали синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19; днем +31...33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +29…31.
В Ялте, Алуште - без осадков, в Евпатории, Судаке и Феодосии - дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +22...24, днем воздух прогреется до +33. И днем, и ночью, ожидаются грозовые дожди.
Море у берегов Крыма прогрето до +26 градусов, в Керченском проливе и Азовском море вода теплее – +27.