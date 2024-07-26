https://crimea.ria.ru/20240726/v-sevastopole-proydet-forum-vsemirnogo-russkogo-narodnogo-sobora-1139143334.html

В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора

В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора - РИА Новости Крым, 26.07.2024

В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора

29 июля в Севастополе состоится второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора "Русский Мир". На мероприятии законодательно закрепят... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T14:39

2024-07-26T14:39

2024-07-26T14:39

севастополь

рпц (русская православная церковь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. 29 июля в Севастополе состоится второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора "Русский Мир". На мероприятии законодательно закрепят триединство русского народа и его разделенного состояния, сообщили в пресс-службе форума.На форуме обсудят цели СВО в контексте противостояния России и коллективного Запада, нацистский характер политического режима Украины и возвращение ее жителей в русское цивилизационное пространство.Кроме того, будет рассмотрено законодательное признание русских разделенным народом, "имеющим право на воссоединение, в соответствии с общепризнанным принципом международного права о равноправии и праве народов на самоопределение"."Итоговые документы форума (включая резолюцию и проекты нормативных правовых актов) будут направлены президенту России Владимиру Путину, в правительство и Госдуму, а также в Совет Федерации Федерального Собрания РФ и в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти", – сообщили в пресс-службе.Форум пройдет в Севастопольской детской школе искусств, пленарное заседание состоится 29 июля в 12:00.В зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя 27 марта под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел внеочередной съезд ВРНС. В документе, обнародованном по итогам съезда, говорится, что после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. В нем также говорится, что специальная военная операция на Украине – это священная война с духовной точки зрения.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, рпц (русская православная церковь), всемирный русский народный собор, общество, новости, новости крыма