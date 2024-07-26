Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240726/v-sevastopole-proydet-forum-vsemirnogo-russkogo-narodnogo-sobora-1139143334.html
В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора
В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора
29 июля в Севастополе состоится второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора "Русский Мир". На мероприятии законодательно закрепят... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T14:39
2024-07-26T14:39
севастополь
рпц (русская православная церковь)
всемирный русский народный собор
общество
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136406176_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5adfbba4c6ee2d6e1427274ea6929dec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. 29 июля в Севастополе состоится второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора "Русский Мир". На мероприятии законодательно закрепят триединство русского народа и его разделенного состояния, сообщили в пресс-службе форума.На форуме обсудят цели СВО в контексте противостояния России и коллективного Запада, нацистский характер политического режима Украины и возвращение ее жителей в русское цивилизационное пространство.Кроме того, будет рассмотрено законодательное признание русских разделенным народом, "имеющим право на воссоединение, в соответствии с общепризнанным принципом международного права о равноправии и праве народов на самоопределение"."Итоговые документы форума (включая резолюцию и проекты нормативных правовых актов) будут направлены президенту России Владимиру Путину, в правительство и Госдуму, а также в Совет Федерации Федерального Собрания РФ и в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти", – сообщили в пресс-службе.Форум пройдет в Севастопольской детской школе искусств, пленарное заседание состоится 29 июля в 12:00.В зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя 27 марта под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел внеочередной съезд ВРНС. В документе, обнародованном по итогам съезда, говорится, что после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. В нем также говорится, что специальная военная операция на Украине – это священная война с духовной точки зрения.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136406176_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2a7fcfcc1855b8f61aa0152eda989899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, рпц (русская православная церковь), всемирный русский народный собор, общество, новости, новости крыма
В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора

Триединство русского народа закрепят на Всемирном русском народном соборе в Севастополе

14:39 26.07.2024
 
© РИА Новости КрымСевастопольская детская школа искусств и филиал МДЦ "Артек" – "Корсунь" в историко-археологическом парке "Новый Херсонес"
Севастопольская детская школа искусств и филиал МДЦ Артек – Корсунь в историко-археологическом парке Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. 29 июля в Севастополе состоится второй всероссийский форум Всемирного русского народного собора "Русский Мир". На мероприятии законодательно закрепят триединство русского народа и его разделенного состояния, сообщили в пресс-службе форума.
"Главной задачей форума станет обсуждение и выработка механизмов политического, научного и правового признания и закрепления доктрины триединства русского народа в российской общественно-политической сфере, в отечественной науке и законодательстве", – сказано в сообщении.
На форуме обсудят цели СВО в контексте противостояния России и коллективного Запада, нацистский характер политического режима Украины и возвращение ее жителей в русское цивилизационное пространство.
Кроме того, будет рассмотрено законодательное признание русских разделенным народом, "имеющим право на воссоединение, в соответствии с общепризнанным принципом международного права о равноправии и праве народов на самоопределение".
"Итоговые документы форума (включая резолюцию и проекты нормативных правовых актов) будут направлены президенту России Владимиру Путину, в правительство и Госдуму, а также в Совет Федерации Федерального Собрания РФ и в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти", – сообщили в пресс-службе.
Форум пройдет в Севастопольской детской школе искусств, пленарное заседание состоится 29 июля в 12:00.
В зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя 27 марта под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел внеочередной съезд ВРНС. В документе, обнародованном по итогам съезда, говорится, что после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. В нем также говорится, что специальная военная операция на Украине – это священная война с духовной точки зрения.
 
СевастопольРПЦ (Русская православная церковь)Всемирный русский народный соборОбществоНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:38Уничтожены почти 14 тысяч боевиков – итоги боев за неделю
16:26В память о герое: в Севастополе открыли мемориал в честь бойца СВО
16:17Силы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
16:09В Крыму достроили первую очередь крупнейшей на юге России киностудии
15:53Армия России уничтожила семь "Градов" и две пусковые установки Patriot
15:47Экономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставку
15:35Армия России нанесла 33 групповых удара по целям на Украине
15:31В плен за неделю сдались 63 солдата ВСУ
15:13Ситуация у Крымского моста – свежие данные по пробкам и времени ожидания
14:46Фокус арт-кластера "Таврида" направлен на новые регионы – руководство
14:39В Севастополе пройдет форум Всемирного русского народного собора
14:29Медпомощь участникам СВО будут оказывать в пяти медучреждениях Росгвардии
14:24Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигуры
14:04Экс-замминистра обороны России арестован по подозрению в коррупции
13:53Трое детей ранены при атаке ВСУ на село в Херсонской области
13:37Банк России повысил ключевую ставку
12:52Крым передал в МИД РФ материалы по водной и энергетической блокадам
12:47Раскол и паника – почему в офисе Зеленского снова не хотят переговоров
12:22Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка
12:14Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
Лента новостейМолния