https://crimea.ria.ru/20240725/v-krymu-otsenili-ideyu-litsenzirovat-kvesty-1139094427.html

В Крыму оценили идею лицензировать квесты

В Крыму оценили идею лицензировать квесты - РИА Новости Крым, 25.07.2024

В Крыму оценили идею лицензировать квесты

Лицензировать квесты и сертифицировать все предлагаемые гостям программы таких развлечений в России необходимо. Это может привести к удорожанию услуг, но... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T07:52

2024-07-25T07:52

2024-07-25T07:52

радио "спутник в крыму"

россия

мнения

общество

безопасность

дмитрий курдесов

квесты

лицензия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139108737_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_ad9729a4567077ef5f210bd47e5f15ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Лицензировать квесты и сертифицировать все предлагаемые гостям программы таких развлечений в России необходимо. Это может привести к удорожанию услуг, но однозначно минимизирует риски несчастных случаев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.Накануне в Госдуме предложили разработать систему лицензирования квестов. По мнению парламентария Султана Хамзаева, квесты в России стали экстремальным форматом сервисных услуг, где организации не проверяют и аниматоров не контролируют, в связи с чем участились трагические случаи.По мнению Курдесова, необходимо полное лицензирование с сертифицированием всех программ, которые проводятся не только в закрытых помещениях.В качестве примера такого смертельного квеста-маршрута эксперт привел организованную в августе 2023 года экскурсию по подземным коллекторам в Москве. В тот день шел сильный ливень, погибли люди, в том числе несовершеннолетние."То есть они тонули и блуждали по подземному городу. В азарте организаторы квестов не позаботились о безопасности и по факту погубили людей", – прокомментировал Курдесов.Гибель в минувшие выходные двух девушек в квест-комнате в Дагестане, где возник пожар, также доказывает необходимость отдавать подобные развлечения под контроль государства, добавил он.По мнению эксперта, аниматоры, прежде чем допускаться до квестов, должны проходить определенную подготовку и получать соответствующие сертификаты. Им приходится иметь дело с людьми, в том числе детьми, с очень разным здоровьем, физическим и психическим, объясняет свою позицию Курдесов."Любые мероприятия, связанные со стрессом, априори происходят на грани человеческих возможностей, а у каждого они разные. Кто-то отнесется спокойно, а у кого-то схватит сердце. И уметь оказать первую медицинскую помощь обязаны сотрудники", – отметил Курдесов.Он подчеркнул, что никакие расписки о том, что участник квеста берет на себя ответственность за последствия, не снимает ответственности с организатора и сегодня. Но лицензирование квестов в России поможет минимизировать количество несчастных случаев, так как предпринимателям придется обеспечивать безопасность мероприятий по всем параметрам, как того требует закон.Соответственно, контроль за соблюдением требований в такого рода развлекательных заведениях должны производить профильные ведомства – МЧС и Роспотребнадзор, сказал эксперт.Популярности квесты в итоге не потеряют, считает Курдесов, поскольку "за острыми ощущениями люди всегда стремились". Но стоимость таких развлечений, конечно, может подняться, соглашается он.В ночь на понедельник, 22 июля, две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале, еще один человек получил ожоги. СК по Дагестану возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух человек. Задержан 18-летний аниматор развлекательного заведения, использовавший огонь в закрытом помещении, в котором, к тому же, находилась канистра с бензином.

https://crimea.ria.ru/20240724/chp-na-attraktsionakh-v-krymu-kak-sdelat-otdykh-bezopasnym-1139080877.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мнения, общество, безопасность, дмитрий курдесов, квесты, лицензия