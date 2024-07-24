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В Симферополе двухлетний ребенок впал в кому в больнице - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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В Симферополе двухлетний ребенок впал в кому в больнице
В Симферополе двухлетний ребенок впал в кому в больнице - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В Симферополе двухлетний ребенок впал в кому в больнице
В Симферополе двухлетний ребенок впал в кому в больнице, Следком и прокуратура Крыма начали проверку по данному факту, сообщают пресс-службы ведомств. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T12:14
2024-07-24T12:36
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крымский следком
прокуратура республики крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе двухлетний ребенок впал в кому в больнице, Следком и прокуратура Крыма начали проверку по данному факту, сообщают пресс-службы ведомств.Сведения о якобы ненадлежащем оказании медицинской помощи мать малыша разместила в социальных сетях.Руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил детально изучить информацию, озвученную женщиной, и дать оценку действиям врачей.В республиканской прокуратуре уточнили, в июле этого года ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, где его состояние ухудшилось."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка и исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи", - отметили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что на турбазе в Сакском районе Крыма погиб годовалый ребенок, запутавшийся в проводах вентилятора, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Администрация Феодосии заплатит за нападение бездомной собаки на ребенкаПедиатр из Симферополя осуждена за причинение смерти ребенкуПосле смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело
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дети, крымский следком, прокуратура республики крым, здравоохранение в крыму и севастополе, симферополь, общество, новости крыма
В Симферополе двухлетний ребенок впал в кому в больнице

В больнице Симферополя двухлетний ребенок впал в кому - СК

12:14 24.07.2024 (обновлено: 12:36 24.07.2024)
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Depositphotos.com AlexLipa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе двухлетний ребенок впал в кому в больнице, Следком и прокуратура Крыма начали проверку по данному факту, сообщают пресс-службы ведомств.
Сведения о якобы ненадлежащем оказании медицинской помощи мать малыша разместила в социальных сетях.
"В видеообращении женщина сообщает об оказании ненадлежащей медицинской помощи ее двухлетнему сыну: врачи из разных учреждений на протяжении несколько дней не могли поставить верный диагноз ее двухлетнему сыну, в результате чего мальчик впал в кому", - рассказали в крымском главке СК РФ.
Руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил детально изучить информацию, озвученную женщиной, и дать оценку действиям врачей.
В республиканской прокуратуре уточнили, в июле этого года ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, где его состояние ухудшилось.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка и исполнению требований законодательства при оказании медицинской помощи", - отметили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что на турбазе в Сакском районе Крыма погиб годовалый ребенок, запутавшийся в проводах вентилятора, возбуждено уголовное дело.
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