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Какой сегодня праздник: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Какой сегодня праздник: 24 июля
Какой сегодня праздник: 24 июля - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Какой сегодня праздник: 24 июля
В этот день свой профессиональный праздник отмечают российские кадастровые инженеры. 24 июля археологам удалось найти Мачу-Пикчу. Еще в этот день родились... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В этот день свой профессиональный праздник отмечают российские кадастровые инженеры. 24 июля археологам удалось найти Мачу-Пикчу. Еще в этот день родились преступник и один из выдающихся сыщиков Эжен Франсуа Видок и автор "Трех мушкетеров" Александр Дюма-старший.Что празднуют в миреВ России празднуют День кадастрового инженера. Праздник стал официальным в 2008 году после того, как в 2007 году был принят Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости".Еще в России поздравляют флористов. Если хотите сделать флористу приятное, подарите милый небольшой букет без декора и бумаги — естественность в тренде.Еще сегодня можно отметить Международный день заботы о себе, День заглядывания в будущее или День старых шуток. Поздравления с именинами принимают Елены, Ольги, Аркадии.Знаменательные событияВ этот день в 1911 году американский археолог Хайрам Бингем обнаружил крепость инков Мачу-Пикчу. Существуют разные версии, для чего на высоте 2,4 тыс. метров был построен достаточно большой комплекс. По одной из них, это была зимняя резиденция Пачакутека Юпанки – девятого правителя Империи Инков.24 июля 1969 года в Тихом океане благополучно приводнился "Аполлон-11", аппарат, в первый и пока единственный раз доставивший людей на Луну. Аппарат "привез" домой на Землю астронавтов Нила Армстронга, Майкла Колинза и База Олдрина – первых людей, вышедших на поверхность спутника нашей планеты.24 июля 1990 года был отменен Указ "Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения", вышедший 16 мая 1985 года по инициативе президента СССР Михаила Горбачева. В результате борьбы с пьянством продажи алкоголя упали в два раза, выросла рождаемость и снизилась смертность. Однако была и другая сторона медали: выросли нелегальные продажи алкоголя, "поднялось" самогоноварение.Кто родилсяВ этот день 1775 года родился Эжен Франсуа Видок, французский преступник, совершивший за свою жизнь множество злодеяний и побегов из различных тюрем. Уже в 14 лет он убил своего учителя по фехтованию. Но в 24 решил резко сменить сферу деятельности и пришел в полицейскую префектуру Парижа, где собрал бригаду из бывших уголовников, действовавшую под лозунгом "Только преступник может побороть преступление". И метод сработал: он стал основоположником методов раскрытия преступлений, которыми в той или иной форме пользуются до сих пор.А еще в этот день в 1802 году на свет появился француз, который проявил себя не в криминалистической, а в литературной сфере – Александр Дюма-старший, автор "Графа Монте-Кристо" и "Трех мушкетеров".В 1904 году под Архангельском родился адмирал флота Советского Союза, военно-морской министр (1951-1953 гг.) и главнокомандующий ВМФ, Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Сложно недооценить его роль в Великой Отечественной войне. Накануне нападения Германии на СССР он отдал приказ привести ВМФ в полную боевую готовность, в результате чего удалось минимизировать потери флота, благодаря его действиям удалось предотвратить вторжение с моря на Кавказ.В 1969 году в Бронксе (Нью-Йорк) в семье пуэрториканцев – программиста и домохозяйки – родилась Дженнифер Линн Лопес, известная поп-певица, обладательница огромного количества наград. С детства Джей Ло проявляла интерес к музыке и актерскому мастерству, и уже в выпускном классе снялась в эпизодической роли в фильме "Моя маленькая девочка". После она прошла долгий путь от участницы хора до известной певицы и актрисы.Еще в этот день родились актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Вячеслав Быков.
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 24 июля

Что празднуют в России и в мире 24 июля

00:00 24.07.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПродажа цветов
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В этот день свой профессиональный праздник отмечают российские кадастровые инженеры. 24 июля археологам удалось найти Мачу-Пикчу. Еще в этот день родились преступник и один из выдающихся сыщиков Эжен Франсуа Видок и автор "Трех мушкетеров" Александр Дюма-старший.

Что празднуют в мире

В России празднуют День кадастрового инженера. Праздник стал официальным в 2008 году после того, как в 2007 году был принят Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости".
Еще в России поздравляют флористов. Если хотите сделать флористу приятное, подарите милый небольшой букет без декора и бумаги — естественность в тренде.
Еще сегодня можно отметить Международный день заботы о себе, День заглядывания в будущее или День старых шуток. Поздравления с именинами принимают Елены, Ольги, Аркадии.

Знаменательные события

В этот день в 1911 году американский археолог Хайрам Бингем обнаружил крепость инков Мачу-Пикчу. Существуют разные версии, для чего на высоте 2,4 тыс. метров был построен достаточно большой комплекс. По одной из них, это была зимняя резиденция Пачакутека Юпанки – девятого правителя Империи Инков.
24 июля 1969 года в Тихом океане благополучно приводнился "Аполлон-11", аппарат, в первый и пока единственный раз доставивший людей на Луну. Аппарат "привез" домой на Землю астронавтов Нила Армстронга, Майкла Колинза и База Олдрина – первых людей, вышедших на поверхность спутника нашей планеты.
24 июля 1990 года был отменен Указ "Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения", вышедший 16 мая 1985 года по инициативе президента СССР Михаила Горбачева. В результате борьбы с пьянством продажи алкоголя упали в два раза, выросла рождаемость и снизилась смертность. Однако была и другая сторона медали: выросли нелегальные продажи алкоголя, "поднялось" самогоноварение.

Кто родился

В этот день 1775 года родился Эжен Франсуа Видок, французский преступник, совершивший за свою жизнь множество злодеяний и побегов из различных тюрем. Уже в 14 лет он убил своего учителя по фехтованию. Но в 24 решил резко сменить сферу деятельности и пришел в полицейскую префектуру Парижа, где собрал бригаду из бывших уголовников, действовавшую под лозунгом "Только преступник может побороть преступление". И метод сработал: он стал основоположником методов раскрытия преступлений, которыми в той или иной форме пользуются до сих пор.
А еще в этот день в 1802 году на свет появился француз, который проявил себя не в криминалистической, а в литературной сфере – Александр Дюма-старший, автор "Графа Монте-Кристо" и "Трех мушкетеров".
В 1904 году под Архангельском родился адмирал флота Советского Союза, военно-морской министр (1951-1953 гг.) и главнокомандующий ВМФ, Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Сложно недооценить его роль в Великой Отечественной войне. Накануне нападения Германии на СССР он отдал приказ привести ВМФ в полную боевую готовность, в результате чего удалось минимизировать потери флота, благодаря его действиям удалось предотвратить вторжение с моря на Кавказ.
В 1969 году в Бронксе (Нью-Йорк) в семье пуэрториканцев – программиста и домохозяйки – родилась Дженнифер Линн Лопес, известная поп-певица, обладательница огромного количества наград. С детства Джей Ло проявляла интерес к музыке и актерскому мастерству, и уже в выпускном классе снялась в эпизодической роли в фильме "Моя маленькая девочка". После она прошла долгий путь от участницы хора до известной певицы и актрисы.
Еще в этот день родились актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Вячеслав Быков.
 
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