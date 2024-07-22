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Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии
Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии
Десять детей и двое сопровождающих, которые потерялись во время туристического похода в горы Северной Осетии, обнаружены спасателями. Об этом сообщает ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T23:19
2024-07-22T23:19
2024-07-22T23:19
северная осетия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Десять детей и двое сопровождающих, которые потерялись во время туристического похода в горы Северной Осетии, обнаружены спасателями. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.В понедельник в горах Северной Осетии потерялась туристическая группа из 12 человек, в которой были десять детей в возрасте от 14 до 17 лет и двое сопровождающих. Отмечается, что никто из людей в медицинской помощи не нуждался. Группа решила продолжить поход.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбились с тропы: спасатели ночью искали на Аю-Даге двух туристовНа горе Сокол под Судаком спасли туриста с тепловым ударомСо скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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северная осетия, в мире, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, дети, новости, горы
Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии
Туристическую группу из 10 детей и двоих сопровождающих нашли в горах Северной Осетии