https://crimea.ria.ru/20240722/gruppu-propavshikh-detey-nashli-v-gorakh-severnoy-osetii-1139061305.html

Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии

Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии

Десять детей и двое сопровождающих, которые потерялись во время туристического похода в горы Северной Осетии, обнаружены спасателями. Об этом сообщает ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T23:19

2024-07-22T23:19

2024-07-22T23:19

северная осетия

в мире

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

общество

дети

новости

горы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Десять детей и двое сопровождающих, которые потерялись во время туристического похода в горы Северной Осетии, обнаружены спасателями. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.В понедельник в горах Северной Осетии потерялась туристическая группа из 12 человек, в которой были десять детей в возрасте от 14 до 17 лет и двое сопровождающих. Отмечается, что никто из людей в медицинской помощи не нуждался. Группа решила продолжить поход.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбились с тропы: спасатели ночью искали на Аю-Даге двух туристовНа горе Сокол под Судаком спасли туриста с тепловым ударомСо скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста

северная осетия

горы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная осетия, в мире, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, дети, новости, горы