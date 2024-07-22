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Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии
Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии
Десять детей и двое сопровождающих, которые потерялись во время туристического похода в горы Северной Осетии, обнаружены спасателями. Об этом сообщает ГУ МЧС... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T23:19
2024-07-22T23:19
северная осетия
в мире
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Десять детей и двое сопровождающих, которые потерялись во время туристического похода в горы Северной Осетии, обнаружены спасателями. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.В понедельник в горах Северной Осетии потерялась туристическая группа из 12 человек, в которой были десять детей в возрасте от 14 до 17 лет и двое сопровождающих. Отмечается, что никто из людей в медицинской помощи не нуждался. Группа решила продолжить поход.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбились с тропы: спасатели ночью искали на Аю-Даге двух туристовНа горе Сокол под Судаком спасли туриста с тепловым ударомСо скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста
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Новости
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северная осетия, в мире, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, дети, новости, горы
Группу пропавших детей нашли в горах Северной Осетии

Туристическую группу из 10 детей и двоих сопровождающих нашли в горах Северной Осетии

23:19 22.07.2024
 
© Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия – АланияСпасатели в горах Северной Осетии. Архивное фото
Спасатели в горах Северной Осетии. Архивное фото
© Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Десять детей и двое сопровождающих, которые потерялись во время туристического похода в горы Северной Осетии, обнаружены спасателями. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
В понедельник в горах Северной Осетии потерялась туристическая группа из 12 человек, в которой были десять детей в возрасте от 14 до 17 лет и двое сопровождающих.
Отмечается, что никто из людей в медицинской помощи не нуждался. Группа решила продолжить поход.
"Спасатели дошли до места дислокации туротряда, запросившего помощь, пополнили запасы питьевой воды группы. Руководителем группы было принято решение продолжить движение по запланированному маршруту", - сказано в тексте сообщения.
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Северная ОсетияВ миреМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияОбществодетиНовостиГоры
 
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