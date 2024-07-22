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Десять детей потерялись в горах Северной Осетии

Десять детей потерялись в горах Северной Осетии - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Десять детей потерялись в горах Северной Осетии

В горах Северной Осетии спасатели ищут туристическую группу из 12 человек, 10 из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T19:59

2024-07-22T19:59

2024-07-22T19:59

северная осетия

горы

происшествия

дети

туризм

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В горах Северной Осетии спасатели ищут туристическую группу из 12 человек, 10 из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС России по региону.На поиски туристической группы направились спасатели северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Детей ищут восемь специалистов на двух спецмашинах.Ранее сообщалось, что экипаж патрульного катера Росгвардии помог двум туристам на сап-бордах, которых унесло от берега в районе МДЦ "Артек" в Крыму. Немногим ранее в горах Бахчисарайского района сотрудники МЧС спасли туриста, который сбился с тропы и заблудился. Поисковая операция заняла семь часов и продолжалась до ночи. Спасенный в медицинской помощи не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбились с тропы: спасатели ночью искали на Аю-Даге двух туристовНа горе Сокол под Судаком спасли туриста с тепловым ударомСемь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста

северная осетия

горы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная осетия, горы, происшествия, дети, туризм, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости