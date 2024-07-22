Рейтинг@Mail.ru
Десять детей потерялись в горах Северной Осетии - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240722/desyat-detey-poteryalis-v-gorakh-severnoy-osetii-1139057365.html
Десять детей потерялись в горах Северной Осетии
Десять детей потерялись в горах Северной Осетии - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Десять детей потерялись в горах Северной Осетии
В горах Северной Осетии спасатели ищут туристическую группу из 12 человек, 10 из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T19:59
2024-07-22T19:59
северная осетия
горы
происшествия
дети
туризм
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138013281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_079e91abaef8c69b8b2e17960ad24e07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В горах Северной Осетии спасатели ищут туристическую группу из 12 человек, 10 из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС России по региону.На поиски туристической группы направились спасатели северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Детей ищут восемь специалистов на двух спецмашинах.Ранее сообщалось, что экипаж патрульного катера Росгвардии помог двум туристам на сап-бордах, которых унесло от берега в районе МДЦ "Артек" в Крыму. Немногим ранее в горах Бахчисарайского района сотрудники МЧС спасли туриста, который сбился с тропы и заблудился. Поисковая операция заняла семь часов и продолжалась до ночи. Спасенный в медицинской помощи не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбились с тропы: спасатели ночью искали на Аю-Даге двух туристовНа горе Сокол под Судаком спасли туриста с тепловым ударомСемь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста
северная осетия
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138013281_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679917cb022844dfb46285c96d9c052e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северная осетия, горы, происшествия, дети, туризм, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Десять детей потерялись в горах Северной Осетии

Туристическую группу из 10 детей и двоих сопровождающих ищут в горах Северной Осетии – МЧС

19:59 22.07.2024
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкУщелье в Северной Осетии
Ущелье в Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В горах Северной Осетии спасатели ищут туристическую группу из 12 человек, 10 из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба Главка МЧС России по региону.
"В Алагирском районе заблудилась туристическая группа из города Долгопрудный из 12 человек, среди которых 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Тургруппа была зарегистрирована в МЧС России и вышла на маршрут 20 июля", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.
На поиски туристической группы направились спасатели северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Детей ищут восемь специалистов на двух спецмашинах.
Ранее сообщалось, что экипаж патрульного катера Росгвардии помог двум туристам на сап-бордах, которых унесло от берега в районе МДЦ "Артек" в Крыму. Немногим ранее в горах Бахчисарайского района сотрудники МЧС спасли туриста, который сбился с тропы и заблудился. Поисковая операция заняла семь часов и продолжалась до ночи. Спасенный в медицинской помощи не нуждался.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбились с тропы: спасатели ночью искали на Аю-Даге двух туристов
На горе Сокол под Судаком спасли туриста с тепловым ударом
Семь часов поиска: в горах под Бахчисараем спасли туриста
 
Северная ОсетияГорыПроисшествиядетиТуризмОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Мужчина умер в реанимации после атаки дрона на авто под Шебекино
19:59Десять детей потерялись в горах Северной Осетии
19:46Гособоронзаказ под контролем – Путин подписал закон
19:31Авария на скважине – в Керчи сутки не будет воды
19:13В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач
18:40Путин перенес игорную зону в центр Ялты – закон
18:27При взрыве газа в жилом доме в Крыму пострадала семья – идет проверка
18:00В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ
17:33Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое
17:26Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок
17:09Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области
17:01В Феодосии остановят насосы – жители 50 улиц на сутки останутся без воды
16:50Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор
16:30Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек
16:16Ситуация у Крымского моста – актуальные данные по пробкам и ожиданию
16:11В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело
15:53В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимой
15:33"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео
15:07Горят "Леопарды" и "Крабы" - ВСУ потеряли еще почти 2 тысячи боевиков
14:55Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина
Лента новостейМолния