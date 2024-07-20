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11 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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11 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост
11 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост - РИА Новости Крым, 20.07.2024
11 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост
при обрушении автомобильного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T09:00
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китай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли, более 30 пропали без вести при обрушении автомобильного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости. Отмечается, что предварительной причиной трагедии в уезде Чжашуй стали проливные дожди, из-за которых частично обрушилась часть моста.При этом еще около 20 рухнувших в реку машин и более 30 человек числятся пропавшими. Спасательные работы продолжаются.
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Новости
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РИА Новости Крым
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китай, происшествия, в мире, погода, новости, общество
11 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост

При обрушении автодорожного моста в Китае погибли 11 человек и 30 пропали без вести – СМИ

09:00 20.07.2024
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinМашина скорой помощи в Китае
Машина скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo Mark Schiefelbein
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли, более 30 пропали без вести при обрушении автомобильного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости.
Отмечается, что предварительной причиной трагедии в уезде Чжашуй стали проливные дожди, из-за которых частично обрушилась часть моста.
"По состоянию на 10.00 (05.00 мск) субботы спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли", - говорится в сообщении.
При этом еще около 20 рухнувших в реку машин и более 30 человек числятся пропавшими. Спасательные работы продолжаются.
 
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