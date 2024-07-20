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11 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост

11 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост - РИА Новости Крым, 20.07.2024

11 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост

при обрушении автомобильного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T09:00

2024-07-20T09:00

2024-07-20T09:00

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли, более 30 пропали без вести при обрушении автомобильного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая пишет РИА Новости. Отмечается, что предварительной причиной трагедии в уезде Чжашуй стали проливные дожди, из-за которых частично обрушилась часть моста.При этом еще около 20 рухнувших в реку машин и более 30 человек числятся пропавшими. Спасательные работы продолжаются.

китай

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, происшествия, в мире, погода, новости, общество