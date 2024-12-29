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Очереди на Крымском мосту достигли почти 1500 авто - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Очереди на Крымском мосту достигли почти 1500 авто
Очереди на Крымском мосту достигли почти 1500 авто - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Очереди на Крымском мосту достигли почти 1500 авто
Очередь на Крымском мосту продолжает расти, с обеих сторон скопилось уже почти 1500 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T15:37
2024-12-29T15:50
керченский пролив
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тамань
логистика
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, с обеих сторон скопилось уже почти 1500 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани амани находится 920 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.В очереди со стороны Керчи находится 525 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.В 11.00 очереди со стороны кубанского берега ждали 420 авто, На выезд из Крыма - 120 транспортных средств.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керченский пролив, керчь, тамань, логистика, транспорт, новости крыма, крым
Очереди на Крымском мосту достигли почти 1500 авто

В очереди на Крымский мост стоят 1445 машин

15:37 29.12.2024 (обновлено: 15:50 29.12.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, с обеих сторон скопилось уже почти 1500 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани амани находится 920 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.

В очереди со стороны Керчи находится 525 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.
В 11.00 очереди со стороны кубанского берега ждали 420 авто, На выезд из Крыма - 120 транспортных средств.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
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Керченский проливКерчьТаманьЛогистикаТранспортНовости КрымаКрым
 
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