https://crimea.ria.ru/20241229/ocheredi-na-krymskom-mostu-dostigli-pochti-1500-avto-1143010018.html

Очереди на Крымском мосту достигли почти 1500 авто

Очереди на Крымском мосту достигли почти 1500 авто - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Очереди на Крымском мосту достигли почти 1500 авто

Очередь на Крымском мосту продолжает расти, с обеих сторон скопилось уже почти 1500 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T15:37

2024-12-29T15:37

2024-12-29T15:50

керченский пролив

керчь

тамань

логистика

транспорт

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, с обеих сторон скопилось уже почти 1500 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани амани находится 920 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.В очереди со стороны Керчи находится 525 транспортных средств. Время ожидания около двух часов.В 11.00 очереди со стороны кубанского берега ждали 420 авто, На выезд из Крыма - 120 транспортных средств.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керченский пролив

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тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, керчь, тамань, логистика, транспорт, новости крыма, крым