https://crimea.ria.ru/20241229/kak-nakryt-novogodniy-stol-za-dve-tysyachi-rubley-1142978596.html

Как накрыть новогодний стол за две тысячи рублей

Как накрыть новогодний стол за две тысячи рублей - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Как накрыть новогодний стол за две тысячи рублей

Как накормить семью из четверых человек (родители и двое детей) и двух-трех гостей, уложившись в эту скромную сумму и при этом получить удовольствие? Вариант... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Как накормить семью из четверых человек (родители и двое детей) и двух-трех гостей, уложившись в эту скромную сумму и при этом получить удовольствие? Вариант традиционного постсоветского меню для обычной, не вегетарианской компании - в материале РИА Новости Крым.Сразу оговоримся, в наши расчеты не вошли продукты, которые почти всегда имеются дома в запасах и их не нужно приобретать специально: картошка, лук, соленые огурцы, мука, сахар, масло, крупы.Цыпленок неузнаваемыйА теперь начнем с главного. Нет, не с шампанского. Самое главное - горячее блюдо. На его создание обычно уходит больше всего средств.В нашем случае придется отказаться от семги и фазанов, и даже от свинины. Возьмем свежего цыпленка весом примерно полтора килограмма. Кстати о птичках. Есть легенда, что Наполеон в походе, когда в меню были сплошные куры, пообещал казнить своего повара, если тот еще хоть раз подаст ему на стол куриное мясо. Но увы, кроме кур, повару нечем было потчевать Бонапарта. Однако он остался жив, виртуозно готовя разные блюда, в которых император так и не смог распознать ненавистную ему птицу.Попробуем повторить этот фокус. Как писал историк кулинарии Вильям Похлебкин, вкус курицы - в кожице и костях. А вот ее мясу можно придать целый спектр вкусов.Из цыпленка делаем несколько блюд.Во-первых, отделив грудку, готовим из нее два рулета. Разделив грудку пополам, прорезаем в каждой части кармашек и наполняем начинкой: пригодится несколько ягод чернослива или кураги, или измельченная половинка яблока. Подадим с гарниром из картофеля, нарезав его дольками, и с соусом из гранатового сока.Во-вторых, из крылышек, ножек и бедер готовим любое блюдо на ваш вкус: цыпленок жареный со специями, тушеный с майонезом, чахохбили. Подадим с гарниром из рассыпчатого риса.В-третьих, взяв оставшиеся части птицы, отделяем мясо от костей и делим на две половины. Одну часть и все кости и кожу отварим и приготовим заливное. Вторую - мелко порубим, обжарим с грибами и луком, добавим зелень и получим начинку для слоеного пирога.В начинку, кроме мяса и грибов, можно добавить слой картофеля, слегка отваренного и мелко нарубленного.Итого: из одного цыпленка мы получили горячее с подливкой и рисом, рулеты из белого мяса с соусом из граната и картофелем, слоеный пирог с грибами и мясом, и заливное.Ностальгия студенческаяКакой Новый год без оливье? Причем его должно быть много. У нас получился традиционный тазик оливье. Для него покупаем яйца, вареную колбасу и баночку зеленого горошка.Вместо сельди под шубой делаем овощной пирог: та же шуба, но красивее, и не нужно возиться с селедкой, вынимая из нее кости. Верхний слой украшаем так: поверх последнего слоя майонеза, который от свекольного сока приобретает розовый оттенок, рассыпаем тертый на самой мелкой терке яичный желток, а сверху рассыпаем несколько зерен граната.Неплох и совсем не дорогостоящ салат "Студенческий" из китайской лапши: измельчаем сухую китайскую лапшу со специями, добавляем тертую морковь, зелень, заправляем майонезом и даем настояться на холоде. Одна пачка лапши и три морковки - этой ностальгии по общаге хватит на всех.Также можно из плавленого сырка и трех вареных яиц приготовить сырную массу. Для этого натираем на мелкой терке и перемешиваем сыр и яйца, заправляем майонезом и чесноком. Все это намазываем на поджаренные кусочки багета, украшаем кусочками свежего огурца. Из одного багета получается 20-25 бутербродов.Напитки, сладкое и компотПереходим к десертам и напиткам. Вторую половину слоеного теста используем для сладкого пирога: яблоко, горсть замороженной черной смородины или вишни, две столовые ложки сахара, для начинки. Получаем восемь порций.Теперь о жидкостях. Кроме домашнего вина, имеющегося в запасе у каждого уважающего себя крымчанина, покупаем бутылку шампанского. По новогодним акциям напиток российского производства обошелся нам в 240 рублей. Из оставшихся яблок, ягод и чернослива готовим компот, охлаждаем, дополняем дольками лимона. Получается примерно три литра.Блюда готовы, осталось сервировать стол. Ну и наконец, если в предлагаемом нами меню не оказалось чего-то жизненно важного для вас, просто попросите гостей принести это к столу.ИТОГО:цыпленок весом 1,8 кг - 503 руб.слоеное тесто - 0,5 кг - 140 руб.шампанское - 240 руб.колбаса вареная - 450 гр - 160 руб.багет - 35 руб.майонез - 400 гр - 130 руб.гранат - 1 шт. - 70 руб.яйца - 10 шт. - 120 руб.шампиньоны замороженные - 150 гр - 60 руб.чеснок - 1 шт. - 15 руб.лимон - 1 шт. - 30 руб.яблоки - 3 шт. - 70 руб.петрушка - 30 руб.лапша китайская - 1 пачка 30 руб.сырок плавленый - 1 шт. - 54 руб.свекла - 1 шт. - 15 руб.огурец свежий - 1 шт. - 34 руб.горошек зеленый - 1 банка - 89 руб.черная смородина замороженная - 140 гр - 114 руб.морковь - 1 кг - 36 руб.желатин - 1 пакет - 25 руб.Получается 2000 рублей.

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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