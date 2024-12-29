https://crimea.ria.ru/20241229/umer-fotograf-mid-rossii-eduard-pesov-1143014129.html

Умер фотограф МИД России Эдуард Песов

Умер фотограф МИД России Эдуард Песов - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Умер фотограф МИД России Эдуард Песов

Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T20:45

2024-12-29T20:45

2024-12-29T20:45

утраты

память

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

общество

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143014013_0:129:2822:1716_1920x0_80_0_0_02f6355523d31c4ffd7ef14a622f3213.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.Представитель министерства отметила, что Песова "знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие".Она назвала Песова ярчайшей звездой и мощнейшим человеком, прожившим невероятную жизнь."Надо сказать "скорблю", а хочется кричать "люблю!" — заключила официальный представитель МИД.Эдуард Песов в 60-е годы начал работать в АПН.Он занимал пост официального фотографа всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко, а при Евгении Примакове стал официальным фотографом МИД. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир — он шесть раз пересек экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР, от острова Беринга до Кушки.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, общество, ссср