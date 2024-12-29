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Умер фотограф МИД России Эдуард Песов
Умер фотограф МИД России Эдуард Песов - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Умер фотограф МИД России Эдуард Песов
Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T20:45
2024-12-29T20:45
2024-12-29T20:45
утраты
память
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
общество
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.Представитель министерства отметила, что Песова "знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие".Она назвала Песова ярчайшей звездой и мощнейшим человеком, прожившим невероятную жизнь."Надо сказать "скорблю", а хочется кричать "люблю!" — заключила официальный представитель МИД.Эдуард Песов в 60-е годы начал работать в АПН.Он занимал пост официального фотографа всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко, а при Евгении Примакове стал официальным фотографом МИД. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир — он шесть раз пересек экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР, от острова Беринга до Кушки.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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утраты, память, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, общество, ссср
Умер фотограф МИД России Эдуард Песов
Фотограф МИД России Эдуард Песов скончался на 93 году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым.
Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале
.
"Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии", — написала она.
Представитель министерства отметила, что Песова "знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие".
"Он говорил: "Я фотограф, вы дипломаты". А при этом его работы сами становились акторами международных отношений, вызывая то бури эмоций, то ноты протеста", — добавила Захарова.
Она назвала Песова ярчайшей звездой и мощнейшим человеком, прожившим невероятную жизнь.
"Надо сказать "скорблю", а хочется кричать "люблю!" — заключила официальный представитель МИД.
Эдуард Песов в 60-е годы начал работать в АПН.
Он занимал пост официального фотографа всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко, а при Евгении Примакове стал официальным фотографом МИД. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир — он шесть раз пересек экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР, от острова Беринга до Кушки.