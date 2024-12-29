Рейтинг@Mail.ru
Умер фотограф МИД России Эдуард Песов - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241229/umer-fotograf-mid-rossii-eduard-pesov-1143014129.html
Умер фотограф МИД России Эдуард Песов
Умер фотограф МИД России Эдуард Песов - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Умер фотограф МИД России Эдуард Песов
Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T20:45
2024-12-29T20:45
утраты
память
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
общество
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143014013_0:129:2822:1716_1920x0_80_0_0_02f6355523d31c4ffd7ef14a622f3213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.Представитель министерства отметила, что Песова "знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие".Она назвала Песова ярчайшей звездой и мощнейшим человеком, прожившим невероятную жизнь."Надо сказать "скорблю", а хочется кричать "люблю!" — заключила официальный представитель МИД.Эдуард Песов в 60-е годы начал работать в АПН.Он занимал пост официального фотографа всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко, а при Евгении Примакове стал официальным фотографом МИД. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир — он шесть раз пересек экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР, от острова Беринга до Кушки.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143014013_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_5768851f657f7e9897b7554c8c65b404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, память, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, общество, ссср
Умер фотограф МИД России Эдуард Песов

Фотограф МИД России Эдуард Песов скончался на 93 году жизни

20:45 29.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФотокорреспондент Эдуард Песов
Фотокорреспондент Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии", — написала она.
Представитель министерства отметила, что Песова "знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие".
"Он говорил: "Я фотограф, вы дипломаты". А при этом его работы сами становились акторами международных отношений, вызывая то бури эмоций, то ноты протеста", — добавила Захарова.
Она назвала Песова ярчайшей звездой и мощнейшим человеком, прожившим невероятную жизнь.
"Надо сказать "скорблю", а хочется кричать "люблю!" — заключила официальный представитель МИД.
Эдуард Песов в 60-е годы начал работать в АПН.
Он занимал пост официального фотографа всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко, а при Евгении Примакове стал официальным фотографом МИД. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир — он шесть раз пересек экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР, от острова Беринга до Кушки.
УтратыПамятьМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияОбществоСССР
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Изморозь и гололед: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 30 декабря
21:55Авиакатастрофа в Южной Корее и цены на проезд в Крыму – главное за день
21:23Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены
20:45Умер фотограф МИД России Эдуард Песов
20:37Какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году
20:21Будьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечке
19:55Пособие по рождению ребенка будет приходить автоматически
19:37Как накрыть новогодний стол за две тысячи рублей
19:23В Крыму собрали 226 тонн загрязненного мазутом песка на Аршинцевской косе
19:15Крушение самолета в Актау и федеральный режим ЧС: топ новостей недели
18:45Бесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой
18:31Малое и среднее предпринимательство: как в Крыму реализован нацпроект
18:12Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ
17:41ВСУ обстреляли поселок в ДНР: ранены два человека
17:29Ранение в лицо получил мирный житель в Белгородской области при атаке ВСУ
17:11Что дарить на Новый год из Крыма
16:45По Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбус
16:20Три страны Европы передали Украине 150 млн евро на дроны и ракеты
15:54Найдены тела всех погибших при крушении самолета в Южной Корее
Лента новостейМолния