https://crimea.ria.ru/20240719/truboy-po-golove-v-krymu-arestovali-rabochego-za-ubiystvo-kollegi-1138996446.html

Трубой по голове: в Крыму арестовали рабочего за убийство коллеги

Трубой по голове: в Крыму арестовали рабочего за убийство коллеги - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Трубой по голове: в Крыму арестовали рабочего за убийство коллеги

Рабочий из Узбекистана заключен под стражу за нанесение смертельных повреждений своему коллеге по бригаде в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T17:16

2024-07-19T17:16

2024-07-19T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Рабочий из Узбекистана заключен под стражу за нанесение смертельных повреждений своему коллеге по бригаде в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в Крымском Следкоме.По информации Следокома, установлено, что вечером 16 июля текущего года 29-летний рабочий, прибывший в Республику Крым на заработки, на территории поселка Айкаван во время конфликта со своим 22-летним земляком нанес ему смертельный удар металлической трубой по голове. "Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался. Фигурант уголовного дела свою вину в совершенном преступлении признал полностью. Проведены все неотложные следственные действия. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает Следком. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также события, ему предшествующие. Руководитель ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев в рамках следствия также поручил тщательным образом проверить законность нахождения граждан Узбекистана на территории Республики Крым и их трудоустройства.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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