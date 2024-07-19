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Трубой по голове: в Крыму арестовали рабочего за убийство коллеги - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Трубой по голове: в Крыму арестовали рабочего за убийство коллеги
Трубой по голове: в Крыму арестовали рабочего за убийство коллеги - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Трубой по голове: в Крыму арестовали рабочего за убийство коллеги
Рабочий из Узбекистана заключен под стражу за нанесение смертельных повреждений своему коллеге по бригаде в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T17:16
2024-07-19T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Рабочий из Узбекистана заключен под стражу за нанесение смертельных повреждений своему коллеге по бригаде в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в Крымском Следкоме.По информации Следокома, установлено, что вечером 16 июля текущего года 29-летний рабочий, прибывший в Республику Крым на заработки, на территории поселка Айкаван во время конфликта со своим 22-летним земляком нанес ему смертельный удар металлической трубой по голове. "Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался. Фигурант уголовного дела свою вину в совершенном преступлении признал полностью. Проведены все неотложные следственные действия. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает Следком. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также события, ему предшествующие. Руководитель ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев в рамках следствия также поручил тщательным образом проверить законность нахождения граждан Узбекистана на территории Республики Крым и их трудоустройства.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Трубой по голове: в Крыму арестовали рабочего за убийство коллеги

В Крыму рабочий нанес коллеге смертельную травму трубой

17:16 19.07.2024 (обновлено: 17:17 19.07.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Рабочий из Узбекистана заключен под стражу за нанесение смертельных повреждений своему коллеге по бригаде в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в Крымском Следкоме.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 29-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
По информации Следокома, установлено, что вечером 16 июля текущего года 29-летний рабочий, прибывший в Республику Крым на заработки, на территории поселка Айкаван во время конфликта со своим 22-летним земляком нанес ему смертельный удар металлической трубой по голове.
"Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался. Фигурант уголовного дела свою вину в совершенном преступлении признал полностью. Проведены все неотложные следственные действия. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает Следком.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также события, ему предшествующие.
Руководитель ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев в рамках следствия также поручил тщательным образом проверить законность нахождения граждан Узбекистана на территории Республики Крым и их трудоустройства.
 
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