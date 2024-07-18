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В Севастополе уничтожат взрывоопасный предмет
В Севастополе уничтожат взрывоопасный предмет - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В Севастополе уничтожат взрывоопасный предмет
Громкие звуки в акватории Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в четверг днем, связаны с уничтожением взрывоопасного предмета времен Великой РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T12:40
2024-07-18T12:40
2024-07-18T12:40
севастополь
новости крыма
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
мчс севастополя
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Громкие звуки в акватории Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в четверг днем, связаны с уничтожением взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор призвал не переживать из-за громких звуков и доверять только официальной информации."Если услышите громкие звуки, не переживайте! Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности", - добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуБухты Севастополя в дымовой завесе - что происходитВ Крыму будут слышны взрывы – власти просят сохранять спокойствие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, мчс севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе уничтожат взрывоопасный предмет
В Севастополе 18 июля будет громко из-за уничтожения взрывоопасного предмета