https://crimea.ria.ru/20240715/vs-rf-gromyat-vraga-i-natovskuyu-tekhniku---protivnik-poteryal-2000-boevikov-1138868833.html
ВС РФ громят врага и натовскую технику - противник потерял 2000 боевиков
ВС РФ громят врага и натовскую технику - противник потерял 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 15.07.2024
ВС РФ громят врага и натовскую технику - противник потерял 2000 боевиков
Вооруженные силы России успешно отразили четыре атаки и 10 контратак украинских военных за сутки в зоне спецоперации, противник потерял порядка 1900 боевиков... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T15:21
2024-07-15T15:21
2024-07-15T15:21
новости сво
потери всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138869077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c994b58792c780db1fe504ba282b34f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили четыре атаки и 10 контратак украинских военных за сутки в зоне спецоперации, противник потерял порядка 1900 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена военная техника иностранного производства: две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Archer" шведского производства, 105-мм гаубицы: L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Атаку украинских военных отразили подразделения группировки войск "Север". Киев потерял до 200 боевиков, а также вооружение, среди которого две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".Три атаки отразили подразделения "Южной группировки войск и улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 540 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены несколько гаубиц иностранного производства, 105-мм орудие М119, боевая машина РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и другое вооружение.Шесть контратак отражены подразделениями группировки войск "Центр". ВСУ потеряли до 340 военнослужащих. Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Восток". Потери противника - 125 военнослужащих, а также бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.Поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Потери ВСУ составили до 110 боевиков и вооружение, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы СШАРоссийские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29Над Крымом сбили шесть беспилотников
https://crimea.ria.ru/20240715/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-mig-29--1138866533.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138869077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f105bb3db898417fdb3720dbbdc5b3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, потери всу , министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
ВС РФ громят врага и натовскую технику - противник потерял 2000 боевиков
ВСУ потеряли порядка 1900 военнослужащих в зоне спецоперации за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили четыре атаки и 10 контратак украинских военных за сутки в зоне спецоперации, противник потерял порядка 1900 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Отражены четыре контратаки штурмовых групп. Противник потерял 585 военнослужащих. Уничтожено девять полевых складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена военная техника иностранного производства: две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Archer" шведского производства, 105-мм гаубицы: L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Атаку украинских военных отразили подразделения группировки войск "Север". Киев потерял до 200 боевиков, а также вооружение, среди которого две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Три атаки отразили подразделения "Южной группировки войск и улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 540 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены несколько гаубиц иностранного производства, 105-мм орудие М119, боевая машина РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и другое вооружение.
Шесть контратак отражены подразделениями группировки войск "Центр". ВСУ потеряли до 340 военнослужащих. Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Восток". Потери противника - 125 военнослужащих, а также бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.
Поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Потери ВСУ составили до 110 боевиков и вооружение, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Читайте также на РИА Новости Крым: