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ВС РФ громят врага и натовскую технику - противник потерял 2000 боевиков

ВС РФ громят врага и натовскую технику - противник потерял 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 15.07.2024

ВС РФ громят врага и натовскую технику - противник потерял 2000 боевиков

Вооруженные силы России успешно отразили четыре атаки и 10 контратак украинских военных за сутки в зоне спецоперации, противник потерял порядка 1900 боевиков... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T15:21

2024-07-15T15:21

2024-07-15T15:21

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили четыре атаки и 10 контратак украинских военных за сутки в зоне спецоперации, противник потерял порядка 1900 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена военная техника иностранного производства: две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Archer" шведского производства, 105-мм гаубицы: L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Атаку украинских военных отразили подразделения группировки войск "Север". Киев потерял до 200 боевиков, а также вооружение, среди которого две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".Три атаки отразили подразделения "Южной группировки войск и улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 540 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены несколько гаубиц иностранного производства, 105-мм орудие М119, боевая машина РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и другое вооружение.Шесть контратак отражены подразделениями группировки войск "Центр". ВСУ потеряли до 340 военнослужащих. Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Восток". Потери противника - 125 военнослужащих, а также бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.Поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Потери ВСУ составили до 110 боевиков и вооружение, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы СШАРоссийские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29Над Крымом сбили шесть беспилотников

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