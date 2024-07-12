https://crimea.ria.ru/20240712/v-kerchi-i-krasnoperekopske-chastichno-ne-budet-vody-v-pyatnitsu-1138787870.html

В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу

В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу

В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу, об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T09:21

2024-07-12T09:21

2024-07-12T09:21

вода крыма

вода в крыму

отключение воды в крыму

керчь

красноперекопск

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу, об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".Уточняется, что ориентировочно до 22:00 воды не будет в Керчи - в бывших Кировском и Ленинском районах города, силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.Кроме того, ориентировочнодо 19:00 воды не будет и в Красноперекопске, по следующим адресам: ул. Таврическая №3; 9/1; 9/1;11; 11А; 17;15, ул.Чапаева № 1/3а; 3; 5, ул. Толбухина № 1,2,3,4, 2 мкр-н № 1,2,3,6,5,7,9, 1 м-н д.18,19,25,27.Подвоз питьевой воды жителям указанных улиц также будет осуществляться силами филиала.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаПрокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе КрымаВ Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без воды

керчь

красноперекопск

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, керчь, красноперекопск, крым, новости крыма