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В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу
В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу
В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу, об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T09:21
2024-07-12T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу, об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".Уточняется, что ориентировочно до 22:00 воды не будет в Керчи - в бывших Кировском и Ленинском районах города, силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.Кроме того, ориентировочнодо 19:00 воды не будет и в Красноперекопске, по следующим адресам: ул. Таврическая №3; 9/1; 9/1;11; 11А; 17;15, ул.Чапаева № 1/3а; 3; 5, ул. Толбухина № 1,2,3,4, 2 мкр-н № 1,2,3,6,5,7,9, 1 м-н д.18,19,25,27.Подвоз питьевой воды жителям указанных улиц также будет осуществляться силами филиала.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаПрокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе КрымаВ Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без воды
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4.7
96
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В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу

Из-за аварийно-ремонтных работ в Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу

09:21 12.07.2024
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Керчи и Красноперекопске частично не будет воды в пятницу, об этом сообщает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".

"12 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ориентировочно до 22:00 воды не будет в Керчи - в бывших Кировском и Ленинском районах города, силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.
Кроме того, ориентировочнодо 19:00 воды не будет и в Красноперекопске, по следующим адресам: ул. Таврическая №3; 9/1; 9/1;11; 11А; 17;15, ул.Чапаева № 1/3а; 3; 5, ул. Толбухина № 1,2,3,4, 2 мкр-н № 1,2,3,6,5,7,9, 1 м-н д.18,19,25,27.
Подвоз питьевой воды жителям указанных улиц также будет осуществляться силами филиала.
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