https://crimea.ria.ru/20240712/strelok-shtorm-z---sevastopol-prostilsya-s-pogibshim-geroem-svo-1138813642.html

Стрелок "Шторм-Z" - Севастополь простился с погибшим героем СВО

Стрелок "Шторм-Z" - Севастополь простился с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Стрелок "Шторм-Z" - Севастополь простился с погибшим героем СВО

В Севастополе простились в погибшим героем спецоперации, стрелком штурмового отряда "Шторм-Z" Игорем Казаковым, сообщил в пятницу губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T18:31

2024-07-12T18:31

2024-07-12T18:31

севастополь

михаил развожаев

утраты

герои сво

новости сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе простились в погибшим героем спецоперации, стрелком штурмового отряда "Шторм-Z" Игорем Казаковым, сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.Игорь Казаков родился в Севастополе, где окончил школу и получил специальность слесаря, в родном городе проходил срочную службу. Отбывал наказание за нетяжкое преступление, но принял решение искупить вину, защищая интересы Родины. Летом 2023 года он заключил контракт с Вооруженными Силами и после подготовки был направлен в зону проведения спецопрерации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с погибшим героем СВО Иваном ШкарлатомВ Алуште простились с погибшим в зоне СВО добровольцемРоссия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности – Путин

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, общество