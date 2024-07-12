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Стрелок "Шторм-Z" - Севастополь простился с погибшим героем СВО
Стрелок "Шторм-Z" - Севастополь простился с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Стрелок "Шторм-Z" - Севастополь простился с погибшим героем СВО
В Севастополе простились в погибшим героем спецоперации, стрелком штурмового отряда "Шторм-Z" Игорем Казаковым, сообщил в пятницу губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T18:31
2024-07-12T18:31
2024-07-12T18:31
севастополь
михаил развожаев
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе простились в погибшим героем спецоперации, стрелком штурмового отряда "Шторм-Z" Игорем Казаковым, сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.Игорь Казаков родился в Севастополе, где окончил школу и получил специальность слесаря, в родном городе проходил срочную службу. Отбывал наказание за нетяжкое преступление, но принял решение искупить вину, защищая интересы Родины. Летом 2023 года он заключил контракт с Вооруженными Силами и после подготовки был направлен в зону проведения спецопрерации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с погибшим героем СВО Иваном ШкарлатомВ Алуште простились с погибшим в зоне СВО добровольцемРоссия всегда укреплялась, проходя через испытания и сложности – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, общество
Стрелок "Шторм-Z" - Севастополь простился с погибшим героем СВО
В Севастополе простились с погибшим героем спецоперации Игорем Казаковым