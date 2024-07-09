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В Керчи простились с погибшим героем СВО Иваном Шкарлатом
В Керчи простились с погибшим героем СВО Иваном Шкарлатом - РИА Новости Крым, 09.07.2024
В Керчи простились с погибшим героем СВО Иваном Шкарлатом
В последний путь проводили в Керчи героя спецоперации Ивана Шкарлата. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T18:49
2024-07-09T18:49
2024-07-09T18:49
утраты
память
керчь
администрация керчи
герои сво
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В последний путь проводили в Керчи героя спецоперации Ивана Шкарлата. Об этом сообщает администрация города.По информации администрации, Иван Николаевич Шкарлат жил в Керчи с 1998 года. Он ходил в детский сад № 6, учился в средней школе № 26 им. Героя Советского Союза Доева, а также в школах № 22 и № 5, где в 2014 году законч 11 классов. После школы поступил в Керченский политехнический колледж, получил профессию "повар-кондитер".О нем говорят, что он был настоящим мужчиной, всегда выбирал сторону справедливости и добра и подавал руку помощи нуждающимся в трудной ситуации.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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утраты, память, керчь, администрация керчи, герои сво, крым
В Керчи простились с погибшим героем СВО Иваном Шкарлатом
Погибшего в СВО Ивана Шкарлата проводили в Керчи в последний путь
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В последний путь проводили в Керчи героя спецоперации Ивана Шкарлата. Об этом сообщает администрация города.
"Его пример вдохновляет быть сильными, мужественными и преданными своему долгу. Настоящий защитник, сын, муж, брат, наставник и верный друг, Иван навсегда останется живым в памяти родных, друзей, керчане сохранят в сердцах память о его подвиге", – говорится в сообщении.
По информации администрации, Иван Николаевич Шкарлат жил в Керчи с 1998 года. Он ходил в детский сад № 6, учился в средней школе № 26 им. Героя Советского Союза Доева, а также в школах № 22 и № 5, где в 2014 году законч 11 классов. После школы поступил в Керченский политехнический колледж, получил профессию "повар-кондитер".
О нем говорят, что он был настоящим мужчиной, всегда выбирал сторону справедливости и добра и подавал руку помощи нуждающимся в трудной ситуации.