https://crimea.ria.ru/20240709/v-kerchi-prostilis-s-pogibshim-geroem-svo-ivanom-shkarlatom-1138718620.html

В Керчи простились с погибшим героем СВО Иваном Шкарлатом

В Керчи простились с погибшим героем СВО Иваном Шкарлатом - РИА Новости Крым, 09.07.2024

В Керчи простились с погибшим героем СВО Иваном Шкарлатом

В последний путь проводили в Керчи героя спецоперации Ивана Шкарлата. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T18:49

2024-07-09T18:49

2024-07-09T18:49

утраты

память

керчь

администрация керчи

герои сво

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В последний путь проводили в Керчи героя спецоперации Ивана Шкарлата. Об этом сообщает администрация города.По информации администрации, Иван Николаевич Шкарлат жил в Керчи с 1998 года. Он ходил в детский сад № 6, учился в средней школе № 26 им. Героя Советского Союза Доева, а также в школах № 22 и № 5, где в 2014 году законч 11 классов. После школы поступил в Керченский политехнический колледж, получил профессию "повар-кондитер".О нем говорят, что он был настоящим мужчиной, всегда выбирал сторону справедливости и добра и подавал руку помощи нуждающимся в трудной ситуации.

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, керчь, администрация керчи, герои сво, крым