https://crimea.ria.ru/20240712/situatsiya-u-krymskogo-mosta-posle-priostanovki-dvizheniya-transporta-1138819282.html

Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта

Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта

После возобновления движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают проезда 341 автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T22:04

2024-07-12T22:04

2024-07-12T22:09

крым

крымский мост

транспорт

ситуация на дорогах крыма

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тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. После возобновления движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают проезда 341 автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу временно приостановили в 20.50. Ограничение действовало около 40 минут.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html

крым

крымский мост

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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма