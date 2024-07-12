https://crimea.ria.ru/20240712/situatsiya-u-krymskogo-mosta-posle-priostanovki-dvizheniya-transporta-1138819282.html
Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта
Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта
После возобновления движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают проезда 341 автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T22:04
2024-07-12T22:04
2024-07-12T22:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. После возобновления движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту у досмотровых пунктов ожидают проезда 341 автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу временно приостановили в 20.50. Ограничение действовало около 40 минут.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста после приостановки движения транспорта
На Крымском мосту после приостановки движения транспорта проезда ждут 341 авто
22:04 12.07.2024 (обновлено: 22:09 12.07.2024)