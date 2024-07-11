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В акватории мыса Фиолент в Севастополе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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В акватории мыса Фиолент в Севастополе гремят взрывы
В акватории мыса Фиолент в Севастополе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 11.07.2024
В акватории мыса Фиолент в Севастополе гремят взрывы
В Севастополе в четверг уничтожают взрывоопасный предмет времен Великой отечественной войны, об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T13:12
2024-07-11T13:12
севастополь
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михаил развожаев
гу мчс россии по севастополю
взрыв
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великая отечественная война
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг уничтожают взрывоопасный предмет времен Великой отечественной войны, об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Работы пройдут 11 июля, ориентировочно с 13 до 15 часов, в акватории мыса Фиолент, в районе Автобата, уточнил губернатор. Гостей и жителей города он попросил не пугаться громких звуков, подчеркнув, что мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы. Так, 9 и 10 июля плановое уничтожение взрывоопасных предметов провели в Красногвардейском районе Крыма.
https://crimea.ria.ru/20240710/bakalskuyu-kosu-v-krymu-zakryli-dlya-posescheniya--sroki-i-prichina-1138722324.html
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севастополь, новости, михаил развожаев, гу мчс россии по севастополю, взрыв, новости крыма, великая отечественная война, безопасность республики крым и севастополя
В акватории мыса Фиолент в Севастополе гремят взрывы

Взрывоопасный предмет уничтожают в акватории мыса Фиолент в Севастополе

13:12 11.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМыс Фиолент
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг уничтожают взрывоопасный предмет времен Великой отечественной войны, об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю проведут плановое уничтожение взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны", – сообщил Развожаев.

Работы пройдут 11 июля, ориентировочно с 13 до 15 часов, в акватории мыса Фиолент, в районе Автобата, уточнил губернатор. Гостей и жителей города он попросил не пугаться громких звуков, подчеркнув, что мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы. Так, 9 и 10 июля плановое уничтожение взрывоопасных предметов провели в Красногвардейском районе Крыма.
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СевастопольНовостиМихаил РазвожаевГУ МЧС России по СевастополюВзрывНовости КрымаВеликая Отечественная войнаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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