https://crimea.ria.ru/20240711/shest-priznakov-moshennicheskikh-operatsiy-tsb-rasshiril-perechen-dlya-bankov-1138775936.html

Шесть признаков мошеннических операций: ЦБ расширил перечень для банков

Шесть признаков мошеннических операций: ЦБ расширил перечень для банков - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Шесть признаков мошеннических операций: ЦБ расширил перечень для банков

Перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки, расширил Центробанк. Информация об этом размещена на сайте регулятора. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T21:27

2024-07-11T21:27

2024-07-11T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки, расширил Центробанк. Информация об этом размещена на сайте регулятора.В руководстве регулятора отмечается, что должны приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем это необходимо делать, даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России.Также банки должны будут учитывать информацию об уголовном деле, возбужденном в отношении получателя средств. При этом ЦБ обращает внимание, что поступить в банк она может по любым каналам. Например, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела, то банк приостановит зачисление средств на счет.Третий новый критерий - данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Банки обязаны будут их учитывать. Имеется ввиду в том числе информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.В ЦБ также напомнили о первоначальных трех признаках подозрительных операций, которые банки по-прежнему должны учитывать при совершении переводов.Кроме того, перевод необходимо не допустить, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения) или зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками.Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.Читайте также на РИА Новости Крым:Звонки мошенников в Крыму: как ведут борьбу операторы связиВ Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенниковНе берите трубку: совет от полиции для защиты от мошенников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, экономика, центробанк рф, банк россии