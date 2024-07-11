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РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам
РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам - РИА Новости Крым, 11.07.2024
РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам
С начала года РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 миллиарда... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T20:56
2024-07-11T20:56
2024-07-11T20:56
рнкб (пао)
кредит
льготное кредитование
бизнес
крымский бизнес
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 миллиарда рублей в рамках льготных государственных программ поддержки субъектов хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба кредитной организации.Это примерно на 15% больше аналогичного показателя за 6 месяцев 2023 года. При этом более 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.В первом полугодии более 50% от общего объема льготных кредитов были выданы в рамках государственной программы министерства экономического развития РФ № 1764 о льготном кредитовании субъектов МСП. Банк выдал по данной программе 2,7 миллиарда рублей с начала года.Кроме того, более 1,2 миллиарда рублей предприниматели получили в рамках зонтичного механизма Корпорации МСП (КМСП) по предоставлению поручительств корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и еще около 1,2 миллиарда рублей — в рамках федеральной программы льготного кредитования для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, со ставкой до 10% годовых.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), кредит, льготное кредитование, бизнес, крымский бизнес, деньги, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 миллиарда рублей в рамках льготных государственных программ поддержки субъектов хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Это примерно на 15% больше аналогичного показателя за 6 месяцев 2023 года. При этом более 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.
В первом полугодии более 50% от общего объема льготных кредитов были выданы в рамках государственной программы министерства экономического развития РФ № 1764 о льготном кредитовании субъектов МСП. Банк выдал по данной программе 2,7 миллиарда рублей с начала года.
Кроме того, более 1,2 миллиарда рублей предприниматели получили в рамках зонтичного механизма Корпорации МСП (КМСП) по предоставлению поручительств корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и еще около 1,2 миллиарда рублей — в рамках федеральной программы льготного кредитования для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, со ставкой до 10% годовых.