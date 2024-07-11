Рейтинг@Mail.ru
РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240711/rnkb-vydal-59-mlrd-rubley-kreditov-biznesu-po-lgotnym-gosprogrammam-1138783115.html
РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам
РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам - РИА Новости Крым, 11.07.2024
РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам
С начала года РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 миллиарда... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T20:56
2024-07-11T20:56
рнкб (пао)
кредит
льготное кредитование
бизнес
крымский бизнес
деньги
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111469/03/1114690347_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_40bbdec6e649729701a25499ed09a3c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 миллиарда рублей в рамках льготных государственных программ поддержки субъектов хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба кредитной организации.Это примерно на 15% больше аналогичного показателя за 6 месяцев 2023 года. При этом более 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.В первом полугодии более 50% от общего объема льготных кредитов были выданы в рамках государственной программы министерства экономического развития РФ № 1764 о льготном кредитовании субъектов МСП. Банк выдал по данной программе 2,7 миллиарда рублей с начала года.Кроме того, более 1,2 миллиарда рублей предприниматели получили в рамках зонтичного механизма Корпорации МСП (КМСП) по предоставлению поручительств корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и еще около 1,2 миллиарда рублей — в рамках федеральной программы льготного кредитования для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, со ставкой до 10% годовых.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111469/03/1114690347_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_ea84ea28eaf89bb702f62b43311f080d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), кредит, льготное кредитование, бизнес, крымский бизнес, деньги, финансы

РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам

20:56 11.07.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПаллет с банкнотами номиналом по тысяче рублей. Архивное фото
Паллет с банкнотами номиналом по тысяче рублей. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 миллиарда рублей в рамках льготных государственных программ поддержки субъектов хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Это примерно на 15% больше аналогичного показателя за 6 месяцев 2023 года. При этом более 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.
В первом полугодии более 50% от общего объема льготных кредитов были выданы в рамках государственной программы министерства экономического развития РФ № 1764 о льготном кредитовании субъектов МСП. Банк выдал по данной программе 2,7 миллиарда рублей с начала года.
Кроме того, более 1,2 миллиарда рублей предприниматели получили в рамках зонтичного механизма Корпорации МСП (КМСП) по предоставлению поручительств корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и еще около 1,2 миллиарда рублей — в рамках федеральной программы льготного кредитования для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, со ставкой до 10% годовых.
 
РНКБ (ПАО)КредитЛьготное кредитованиеБизнесКрымский бизнесДеньгиФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
22:21Главные новости Крыма: 11 июля
22:09Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым"
21:42В Крыму исчезают краснокнижные насекомые
21:35В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
21:27Шесть признаков мошеннических операций: ЦБ расширил перечень для банков
21:13Когда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"
21:07Новый пакет помощи Украине: что дадут
20:56РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам
20:52Ударили артиллерией: человек погиб и пятеро ранены в ДНР при обстреле ВСУ
20:39Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет
20:16Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского
20:13Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
20:03В горах под Судаком ликвидировали открытое горение
19:48Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область
19:39Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
19:25На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей
19:17В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев
19:03Где будут размещены передаваемые Киеву F-16, расказали в Белом доме
18:59В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска
Лента новостейМолния