https://crimea.ria.ru/20240711/rnkb-vydal-59-mlrd-rubley-kreditov-biznesu-po-lgotnym-gosprogrammam-1138783115.html

РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам

РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам - РИА Новости Крым, 11.07.2024

РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам

С начала года РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 миллиарда... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T20:56

2024-07-11T20:56

2024-07-11T20:56

рнкб (пао)

кредит

льготное кредитование

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крымский бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ (входит в группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 миллиарда рублей в рамках льготных государственных программ поддержки субъектов хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба кредитной организации.Это примерно на 15% больше аналогичного показателя за 6 месяцев 2023 года. При этом более 70% льготных кредитов были выданы предпринимателям, которые ведут деятельность на территории Республики Крым и Севастополя.В первом полугодии более 50% от общего объема льготных кредитов были выданы в рамках государственной программы министерства экономического развития РФ № 1764 о льготном кредитовании субъектов МСП. Банк выдал по данной программе 2,7 миллиарда рублей с начала года.Кроме того, более 1,2 миллиарда рублей предприниматели получили в рамках зонтичного механизма Корпорации МСП (КМСП) по предоставлению поручительств корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и еще около 1,2 миллиарда рублей — в рамках федеральной программы льготного кредитования для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, со ставкой до 10% годовых.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кредит, льготное кредитование, бизнес, крымский бизнес, деньги, финансы