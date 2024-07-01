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РНКБ выполнил требования закона об отмене комиссии при оплате ЖКУ - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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РНКБ выполнил требования закона об отмене комиссии при оплате ЖКУ
РНКБ выполнил требования закона об отмене комиссии при оплате ЖКУ - РИА Новости Крым, 01.07.2024
РНКБ выполнил требования закона об отмене комиссии при оплате ЖКУ
РНКБ Банк (ПАО) отменяет комиссию за оплату услуг ЖКХ в соответствии с законом, вступившим в силу 1 июля, сообщает кредитная организация. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T16:34
2024-07-01T16:34
рнкб (пао)
жкх крыма и севастополя
банк
начисления и оплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) отменяет комиссию за оплату услуг ЖКХ в соответствии с законом, вступившим в силу 1 июля, сообщает кредитная организация.Ранее размер комиссии зависел от договоренностей банка с конкретным поставщиком, а также от способа совершения платежа – через кассы банка, устройства самообслуживания, интернет-банк или мобильное приложение (18+).В России с 1 июля вступил в силу закон об отмене комиссий для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, при оплате услуг ЖКХ. В апреле правительство утвердило, что к ним относятся многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Согласно закону, отменены комиссии за перечисление платы за жилье и ЖКУ, а также пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за них.Теперь клиенты РНКБ – физические лица в соответствии с этим законом смогут оплачивать без комиссии услуги электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, газоснабжения, вывоза бытовых отходов, а также вносить квартплату и плату за капремонт, отметили в банкеКак отметили в банке, в настоящее время в дистанционных каналах обслуживания РНКБ ежедневно принимается к оплате около 50 тысяч коммунальных платежей, средний чек составляет 892 рубля. Платежи за услуги ЖКХ составляют более четверти от общего количества всех дистанционных платежей в банке. При этом около 84% коммунальных платежей осуществляется клиентами при помощи мобильного приложения.
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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рнкб (пао), жкх крыма и севастополя, банк, начисления и оплаты

РНКБ выполнил требования закона об отмене комиссии при оплате ЖКУ

16:34 01.07.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРасчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг
Расчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) отменяет комиссию за оплату услуг ЖКХ в соответствии с законом, вступившим в силу 1 июля, сообщает кредитная организация.
Ранее размер комиссии зависел от договоренностей банка с конкретным поставщиком, а также от способа совершения платежа – через кассы банка, устройства самообслуживания, интернет-банк или мобильное приложение (18+).
В России с 1 июля вступил в силу закон об отмене комиссий для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, при оплате услуг ЖКХ. В апреле правительство утвердило, что к ним относятся многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Согласно закону, отменены комиссии за перечисление платы за жилье и ЖКУ, а также пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за них.
Теперь клиенты РНКБ – физические лица в соответствии с этим законом смогут оплачивать без комиссии услуги электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, газоснабжения, вывоза бытовых отходов, а также вносить квартплату и плату за капремонт, отметили в банке
Как отметили в банке, в настоящее время в дистанционных каналах обслуживания РНКБ ежедневно принимается к оплате около 50 тысяч коммунальных платежей, средний чек составляет 892 рубля. Платежи за услуги ЖКХ составляют более четверти от общего количества всех дистанционных платежей в банке. При этом около 84% коммунальных платежей осуществляется клиентами при помощи мобильного приложения.
РНКБ (ПАО)ЖКХ Крыма и СевастополяБанкНачисления и оплаты
 
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