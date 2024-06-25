Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240625/rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklady-voenno-tekhnicheskogo-imuschestva-vsu-1138342903.html
Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ
Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ
Российские военные уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T13:17
2024-06-25T13:28
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
himars
авиация
артиллерия
ракетные войска
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137653813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350a780666b9a02079b99f106b81197f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Также ликвидирована радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах, дополнили в оборонном ведомстве.За сутки средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, продолжили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26566 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16423 танка и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10856 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22924 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20240625/armiya-rossii-poluchila-noveyshie-gaubitsy-malva-1138336821.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137653813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f66c7b9b51cc000d6398428545252c11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, himars, авиация, артиллерия, ракетные войска, потери всу
Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ

Два склада военно-технического имущества ВСУ уничтожены российскими военными

13:17 25.06.2024 (обновлено: 13:28 25.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ", – сказано в сообщении.
Также ликвидирована радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах, дополнили в оборонном ведомстве.
За сутки средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, продолжили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26566 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16423 танка и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10856 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22924 единицы специальной военной автомобильной техники.
Первая партия самоходных установок Мальва передана Минобороны РФ
08:28
Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва"
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииHIMARSАвиацияАртиллерияРакетные войскаПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Потери ВСУ растут: за сутки уничтожены почти 2,5 тысячи боевиков
14:31Хранил взрывные устройства – в Севастополе осужден местный житель
14:10В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
13:59Досудебная палата МУС выдала ордеры на "арест" Шойгу и Герасимова
13:56Пострадавшие от урагана в Евпатории остались без выплат – дело в суде
13:42В Кремле отреагировали на информацию о сбитом над Черным морем дроне США
13:28На месте крушения Ил-76 с пленными ВСУ нашли обломки ракеты Patriot
13:22Машина рухнула с третьего этажа паркинга в Краснодаре – трое погибших
13:17Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ
13:10Караван идет – в Крыму ответили на угрозы киевского режима
13:03На Аю-Даге спасли заблудившуюся туристку
12:36Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – власти
12:28Троих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского
12:25Еще пятеро раненных при обстреле Севастополя детей доставили в Москву
12:07После атаки ВСУ из больниц Севастополя выписаны 4 ребенка и 3 взрослых
12:04В Воронежской области ввели режим ЧС
11:44В Севастополе стрельба – военные проводят учения
11:24Директор отеля в Крыму обманул бюджет на 48 миллионов рублей
11:15Память депортированных народов почтили в Крыму – видео
11:09В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дронов
Лента новостейМолния