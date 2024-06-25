https://crimea.ria.ru/20240625/rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklady-voenno-tekhnicheskogo-imuschestva-vsu-1138342903.html

Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ

Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ

Российские военные уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T13:17

2024-06-25T13:17

2024-06-25T13:28

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

himars

авиация

артиллерия

ракетные войска

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137653813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350a780666b9a02079b99f106b81197f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Также ликвидирована радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах, дополнили в оборонном ведомстве.За сутки средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, продолжили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26566 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16423 танка и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10856 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22924 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20240625/armiya-rossii-poluchila-noveyshie-gaubitsy-malva-1138336821.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, himars, авиация, артиллерия, ракетные войска, потери всу