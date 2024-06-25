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Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ
Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ
Российские военные уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T13:17
2024-06-25T13:17
2024-06-25T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Также ликвидирована радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах, дополнили в оборонном ведомстве.За сутки средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, продолжили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26566 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16423 танка и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10856 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22924 единицы специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, himars, авиация, артиллерия, ракетные войска, потери всу
Российские военные уничтожили склады военно-технического имущества ВСУ
Два склада военно-технического имущества ВСУ уничтожены российскими военными
13:17 25.06.2024 (обновлено: 13:28 25.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два склада военно-технического имущества ВСУ", – сказано в сообщении.
Также ликвидирована радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах, дополнили в оборонном ведомстве.
За сутки средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, продолжили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26566 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16423 танка и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10856 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22924 единицы специальной военной автомобильной техники.