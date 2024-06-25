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Президент Турции осудил теракты в Дагестане
Президент Турции осудил теракты в Дагестане - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Президент Турции осудил теракты в Дагестане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным осудил теракты в Дагестане, произошедшие 23 июня. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:29
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным осудил теракты в Дагестане, произошедшие 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры двух государств условились о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, добавили в Кремле.
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РИА Новости Крым
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Президент Турции осудил теракты в Дагестане
Теракты в Дагестане осудил президент Турции в ходе телефонного разговора с Путиным
15:22 25.06.2024 (обновлено: 15:29 25.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным осудил теракты в Дагестане, произошедшие 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что Турция выступает против всех форм терроризма, осудил теракты и выразил соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и пожелания скорейшего выздоровления раненым", – сообщила канцелярия турецкого лидера.
Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух государств условились о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, добавили в Кремле.