https://crimea.ria.ru/20240625/prezident-turtsii-osudil-terakty-v-dagestane--1138347698.html

Президент Турции осудил теракты в Дагестане

Президент Турции осудил теракты в Дагестане - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Президент Турции осудил теракты в Дагестане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным осудил теракты в Дагестане, произошедшие 23 июня. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T15:22

2024-06-25T15:22

2024-06-25T15:29

реджеп тайип эрдоган

владимир путин (политик)

новости

шос

политика

в мире

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111751/36/1117513673_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_6cf08e069b9bae0d7cd16bf540e5f6d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным осудил теракты в Дагестане, произошедшие 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры двух государств условились о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, добавили в Кремле.

россия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), новости, шос, политика, в мире, россия, турция