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Президент Турции осудил теракты в Дагестане - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Президент Турции осудил теракты в Дагестане
Президент Турции осудил теракты в Дагестане - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Президент Турции осудил теракты в Дагестане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным осудил теракты в Дагестане, произошедшие 23 июня. Об... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным осудил теракты в Дагестане, произошедшие 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.Лидеры двух государств условились о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, добавили в Кремле.
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), новости, шос, политика, в мире, россия, турция
Президент Турции осудил теракты в Дагестане

Теракты в Дагестане осудил президент Турции в ходе телефонного разговора с Путиным

15:22 25.06.2024 (обновлено: 15:29 25.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ. Путин и Р. Т. Эрдоган
В. Путин и Р. Т. Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным осудил теракты в Дагестане, произошедшие 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что Турция выступает против всех форм терроризма, осудил теракты и выразил соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и пожелания скорейшего выздоровления раненым", – сообщила канцелярия турецкого лидера.

Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились продолжить тесную координацию действий на антитеррористическом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух государств условились о дальнейших личных контактах, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля, добавили в Кремле.
 
Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин (политик)НовостиШОСПолитикаВ миреРоссияТурция
 
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