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Воздушная тревога звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Воздушная тревога звучит в Севастополе
Воздушная тревога звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Воздушная тревога звучит в Севастополе
В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T22:03
2024-06-23T22:17
севастополь
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.Жителям и гостям города на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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РИА Новости Крым
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, новости крыма
Воздушная тревога звучит в Севастополе

В Севастополе объявили сигнал воздушной тревоги

22:03 23.06.2024 (обновлено: 22:17 23.06.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям города на время тревоги следует пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт.
В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом федеральных каналов телевидения;
- Предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после того, как военные дадут сигнал. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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