https://crimea.ria.ru/20240623/v-krivom-roge-silnoe-zadymlenie-na-koksokhimicheskom-zavode-1138301615.html

В Кривом Роге сильное задымление на коксохимическом заводе

В Кривом Роге сильное задымление на коксохимическом заводе - РИА Новости Крым, 23.06.2024

В Кривом Роге сильное задымление на коксохимическом заводе

На коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошло задымление, город затянуло смогом, пишут местные СМИ. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T11:14

2024-06-23T11:14

2024-06-23T11:17

кривой рог

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украина

происшествия

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. На коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошло задымление, город затянуло смогом, пишут местные СМИ.Издание со ссылкой на заявление компании "АрселорМиттал", в состав которой входит коксохимзавод, уточнило, что это произошло из-за отключения света."Сегодня около 5:00 (совпадает с мск) произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников", – приводит издание комментарий "АрселорМиттал"."АрселорМиттал Кривой Рог" – металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине. Предприятие включает коксохимическое, горно-обогатительное производства, шахтоуправление по подземной добыче руды и металлургическое производство. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal – крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 миллионов тонн стали, более 5 миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.

https://crimea.ria.ru/20240623/vozdushnaya-trevoga-po-vsey-ukraine-vzryvy-gremyat-v-kieve-i-zhitomire-1138298617.html

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кривой рог, новости, украина, происшествия, днепропетровская область