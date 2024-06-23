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В Кривом Роге сильное задымление на коксохимическом заводе - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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В Кривом Роге сильное задымление на коксохимическом заводе
В Кривом Роге сильное задымление на коксохимическом заводе - РИА Новости Крым, 23.06.2024
В Кривом Роге сильное задымление на коксохимическом заводе
На коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошло задымление, город затянуло смогом, пишут местные СМИ. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T11:14
2024-06-23T11:17
кривой рог
новости
украина
происшествия
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. На коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошло задымление, город затянуло смогом, пишут местные СМИ.Издание со ссылкой на заявление компании "АрселорМиттал", в состав которой входит коксохимзавод, уточнило, что это произошло из-за отключения света."Сегодня около 5:00 (совпадает с мск) произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников", – приводит издание комментарий "АрселорМиттал"."АрселорМиттал Кривой Рог" – металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине. Предприятие включает коксохимическое, горно-обогатительное производства, шахтоуправление по подземной добыче руды и металлургическое производство. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal – крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 миллионов тонн стали, более 5 миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.
https://crimea.ria.ru/20240623/vozdushnaya-trevoga-po-vsey-ukraine-vzryvy-gremyat-v-kieve-i-zhitomire-1138298617.html
кривой рог
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Новости
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кривой рог, новости, украина, происшествия, днепропетровская область
В Кривом Роге сильное задымление на коксохимическом заводе

Задымление на коксохимическом заводе произошло в Кривом Роге Днепропетровской области

11:14 23.06.2024 (обновлено: 11:17 23.06.2024)
 
© РИА НовостиЗадымление на коксохимическом заводе произошло в Кривом Роге Днепропетровской области
Задымление на коксохимическом заводе произошло в Кривом Роге Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. На коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошло задымление, город затянуло смогом, пишут местные СМИ.

"В Кривом Роге сильный дым валит с территории коксохимического завода. Город затянуло смогом и неприятным запахом", – цитирует РИА Новости Telegram-канал "Страна".

Издание со ссылкой на заявление компании "АрселорМиттал", в состав которой входит коксохимзавод, уточнило, что это произошло из-за отключения света.
"Сегодня около 5:00 (совпадает с мск) произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников", – приводит издание комментарий "АрселорМиттал".
"АрселорМиттал Кривой Рог" – металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Украине. Предприятие включает коксохимическое, горно-обогатительное производства, шахтоуправление по подземной добыче руды и металлургическое производство. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal – крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 миллионов тонн стали, более 5 миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.
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