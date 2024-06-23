https://crimea.ria.ru/20240623/80-let-nazad-nachalas-strategicheskaya-nastupatelnaya-operatsiya-bagration-1138299497.html

80 лет назад началась стратегическая наступательная операция "Багратион"

80 лет назад началась стратегическая наступательная операция "Багратион" - РИА Новости Крым, 23.06.2024

80 лет назад началась стратегическая наступательная операция "Багратион"

23 июня 1944 года началась одна из самых масштабных и успешных стратегических операций Великой Отечественной войны – операция "Багратион", итогом которой стали... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T12:05

2024-06-23T12:05

2024-06-23T12:05

министерство иностранных дел рф (мид рф)

история

память

белоруссия

великая отечественная война

польша

прибалтика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. 23 июня 1944 года началась одна из самых масштабных и успешных стратегических операций Великой Отечественной войны – операция "Багратион", итогом которой стали освобождение территории Белоруссии, восточной Польши, части Прибалтики и почти полный разгром группы армий "Центр" фашистской Германии.К лету 1944 года Красной армией уже были освобождены Крым и правобережная Украина, советские войска вышли на границу с Румынией. Однако немецко-фашистские захватчики контролировали значительную часть территории Белоруссии, где в предшествующие три года творили чудовищные бесчинства: сжигали целые населенные пункты вместе с их жителями, уничтожали миллионы мирных жителей и военнопленных.С 23 по 28 июня 1944 года советские войска начали наступление на фронте от Полоцка до Мозыря. Наступление проводилось одновременно на шести участках. Части Красной армии успешно прорвали немецкие оборонительные линии и начали стремительное продвижение вглубь территории. К 3 июля были освобождены Минск и Витебск. К концу июля была освобождена почти вся территория Белоруссии.Было окружено и уничтожено несколько крупных германских группировок: витебская и бобруйская, затем оршанская и могилевская – это привело к огромным невосполнимым потерям со стороны врага. В результате операции была разгромлена группа армий "Центр", форсированы крупные водные преграды Березина, Неман, Висла, захвачены важные плацдармы на их западных берегах. Линия фронта сдвинулась на запад на расстояние до 550–600 км.В МИДе подчеркнули, что советские бойцы и командиры, участвовавшие в операции, проявили массовый героизм, продемонстрировали блестящую подготовку, высочайший уровень полководческого искусства. Свыше 1,5 тысяч красноармейцев, представителей самых разных национальностей, были удостоены звания Героя Советского Союза, сотни тысяч награждены орденами и медалями.

белоруссия

польша

прибалтика

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), история, память, белоруссия, великая отечественная война, польша, прибалтика