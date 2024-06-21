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В Севастополе снова слышна стрельба
В Севастополе снова слышна стрельба - РИА Новости Крым, 21.06.2024
В Севастополе снова слышна стрельба
В Севастополе в пятницу вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T20:08
2024-06-21T20:08
2024-06-21T20:14
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние ученияРоссийские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе снова слышна стрельба
Военные учения со стрельбой проводятся в Севастополе
20:08 21.06.2024 (обновлено: 20:14 21.06.2024)