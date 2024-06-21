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В Севастополе снова слышна стрельба - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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В Севастополе снова слышна стрельба
В Севастополе снова слышна стрельба - РИА Новости Крым, 21.06.2024
В Севастополе снова слышна стрельба
В Севастополе в пятницу вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T20:08
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние ученияРоссийские боевые корабли проведут учения в Средиземном море
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, крым, учения, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе снова слышна стрельба

Военные учения со стрельбой проводятся в Севастополе

20:08 21.06.2024 (обновлено: 20:14 21.06.2024)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в официальном Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаКрымУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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