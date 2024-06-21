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В Севастополе снова слышна стрельба

В Севастополе снова слышна стрельба - РИА Новости Крым, 21.06.2024

В Севастополе снова слышна стрельба

В Севастополе в пятницу вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.06.2024

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2024-06-21T20:08

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севастополь

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск"Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние ученияРоссийские боевые корабли проведут учения в Средиземном море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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