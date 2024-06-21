https://crimea.ria.ru/20240621/ushel-dobrovoltsem-v-kerchi-prostilis-s-pogibshim-v-svo-evgeniem-tunikom-1138268865.html

Ушел добровольцем: в Керчи простились с погибшим в СВО Евгением Туником

Ушел добровольцем: в Керчи простились с погибшим в СВО Евгением Туником - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Ушел добровольцем: в Керчи простились с погибшим в СВО Евгением Туником

В Керчи проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Евгения Туника, который ушел на фронт добровольцем ноябре прошлого года. Об... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T13:42

2024-06-21T13:42

2024-06-21T13:42

керчь

память

утраты

администрация керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Евгения Туника, который ушел на фронт добровольцем ноябре прошлого года. Об этом сообщили в администрации города.Евгений Туник родился в 2001 году, после окончания школы учился Керченском политехническом колледже. Работал монтером пути в структурном подразделении Крымской железной дороги.Неоднократно был награжден грамотами и благодарностями за активное участие в военно-патриотической игре "Победа", школьных и городских общественных и спортивных мероприятиях.В ноябре 2023 года Евгений, не предупредив родственников, ушел добровольцем на специальную военную операцию, подписав контракт в военном комиссариате. Погиб боец в январе 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном ВербицкимВ Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпеховВ Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, память, утраты, администрация керчи