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Ушел добровольцем: в Керчи простились с погибшим в СВО Евгением Туником - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Ушел добровольцем: в Керчи простились с погибшим в СВО Евгением Туником
Ушел добровольцем: в Керчи простились с погибшим в СВО Евгением Туником - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Ушел добровольцем: в Керчи простились с погибшим в СВО Евгением Туником
В Керчи проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Евгения Туника, который ушел на фронт добровольцем ноябре прошлого года. Об... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T13:42
2024-06-21T13:42
керчь
память
утраты
администрация керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Евгения Туника, который ушел на фронт добровольцем ноябре прошлого года. Об этом сообщили в администрации города.Евгений Туник родился в 2001 году, после окончания школы учился Керченском политехническом колледже. Работал монтером пути в структурном подразделении Крымской железной дороги.Неоднократно был награжден грамотами и благодарностями за активное участие в военно-патриотической игре "Победа", школьных и городских общественных и спортивных мероприятиях.В ноябре 2023 года Евгений, не предупредив родственников, ушел добровольцем на специальную военную операцию, подписав контракт в военном комиссариате. Погиб боец в январе 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном ВербицкимВ Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпеховВ Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
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РИА Новости Крым
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керчь, память, утраты, администрация керчи
Ушел добровольцем: в Керчи простились с погибшим в СВО Евгением Туником

В Керчи простились с погибшим в СВО добровольцем Евгением Туником

13:42 21.06.2024
 
© Пресс-служба администрации КерчиЕвгений Туник
Евгений Туник
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Евгения Туника, который ушел на фронт добровольцем ноябре прошлого года. Об этом сообщили в администрации города.
Евгений Туник родился в 2001 году, после окончания школы учился Керченском политехническом колледже. Работал монтером пути в структурном подразделении Крымской железной дороги.
Неоднократно был награжден грамотами и благодарностями за активное участие в военно-патриотической игре "Победа", школьных и городских общественных и спортивных мероприятиях.
В ноябре 2023 года Евгений, не предупредив родственников, ушел добровольцем на специальную военную операцию, подписав контракт в военном комиссариате. Погиб боец в январе 2024 года.
"Настоящий мужчина, защитник Евгений навсегда останется в памяти близких и друзей. Он ушел Героем, таким и останется в сердцах керчан навсегда. Светлая память", – сказано в сообщении администрации.
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КерчьПамятьУтратыАдминистрация Керчи
 
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