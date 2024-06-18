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Какой сегодня праздник: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Какой сегодня праздник: 18 июня
Какой сегодня праздник: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Какой сегодня праздник: 18 июня
Сегодня 82 года исполняется участнику группы "The Beatles" Полу Маккартни, еще один именинник дня – народный артист СССР Юрий Соломин. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Сегодня 82 года исполняется участнику группы "The Beatles" Полу Маккартни, еще один именинник дня – народный артист СССР Юрий Соломин.Что празднуют в миреВ этот день желающие могут отметить День устойчивой гастрономии, Международный день паники или День поиска четырехлистного клевера.Знаменательные событияВ 1918 году произошла так называемая "черноморская Цусима": 18 июня в Новороссийской бухте был окончательно затоплен Черноморский флот. Решение было принято для того, чтобы не отдавать флот немцам, которым он должен был отойти по условиям Брестского мира.В 1939 году после эмиграции в Ленинград приехала поэтесса Марина Цветаева.В 1945 году в Ленинграде вышел на маршрут первый после блокады троллейбус.В 2008 году впервые в истории сборная России по футболу вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.Кто родилсяВ 1681 году родился Феофан Прокопович, русский богослов, церковный и государственный деятель, писатель и ученый. Входил в круг близких советников Петра и стал одним из организаторов церковной реформы. Также участвовал в создании Академии наук в Петербурге.Сегодня исполняется 212 лет со дня рождения писателя Ивана Гончарова. Каждый школьник знает его романы "Обломов", "Обрыв" и "Обыкновенная история". Гончаров вошел в историю мировой литературы как мастер реалистической прозы.82 года исполняется участнику группы "The Beatles" Полу Маккартни. В 1960-м он, Джон Леннон и Джордж Харрисон создали группу, а через три года "Битлз" стали невероятно популярными. Сам Маккартни написал хиты "Yesterday", "Let It Be", "PS I Love You", "Yellow Submarine" и многие другие. Маккартни не раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории.Также в этот день родились советский и российский кинооператор, режиссер и сценарист Вадим Дербенев, актер и режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР Юрий Соломин, итальянская киноактриса и модель Изабелла Росселлини, народные артисты РФ Сергей Степанченко и Игорь Золотовицкий.
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новости, общество, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 18 июня

Что празднуют в России и в мире 18 июня

00:00 18.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Панов / Перейти в фотобанкПевец и композитор Пол Маккартни
Певец и композитор Пол Маккартни - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Алексей Панов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Сегодня 82 года исполняется участнику группы "The Beatles" Полу Маккартни, еще один именинник дня – народный артист СССР Юрий Соломин.

Что празднуют в мире

В этот день желающие могут отметить День устойчивой гастрономии, Международный день паники или День поиска четырехлистного клевера.

Знаменательные события

В 1918 году произошла так называемая "черноморская Цусима": 18 июня в Новороссийской бухте был окончательно затоплен Черноморский флот. Решение было принято для того, чтобы не отдавать флот немцам, которым он должен был отойти по условиям Брестского мира.
В 1939 году после эмиграции в Ленинград приехала поэтесса Марина Цветаева.
В 1945 году в Ленинграде вышел на маршрут первый после блокады троллейбус.
В 2008 году впервые в истории сборная России по футболу вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.

Кто родился

В 1681 году родился Феофан Прокопович, русский богослов, церковный и государственный деятель, писатель и ученый. Входил в круг близких советников Петра и стал одним из организаторов церковной реформы. Также участвовал в создании Академии наук в Петербурге.
Сегодня исполняется 212 лет со дня рождения писателя Ивана Гончарова. Каждый школьник знает его романы "Обломов", "Обрыв" и "Обыкновенная история". Гончаров вошел в историю мировой литературы как мастер реалистической прозы.
82 года исполняется участнику группы "The Beatles" Полу Маккартни. В 1960-м он, Джон Леннон и Джордж Харрисон создали группу, а через три года "Битлз" стали невероятно популярными. Сам Маккартни написал хиты "Yesterday", "Let It Be", "PS I Love You", "Yellow Submarine" и многие другие. Маккартни не раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории.
Также в этот день родились советский и российский кинооператор, режиссер и сценарист Вадим Дербенев, актер и режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР Юрий Соломин, итальянская киноактриса и модель Изабелла Росселлини, народные артисты РФ Сергей Степанченко и Игорь Золотовицкий.
 
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