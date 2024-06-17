https://crimea.ria.ru/20240617/tsiklon-nachal-smeschatsya-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1138160131.html

Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник

Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник

В понедельник циклон, который принес в Крым ливни, постепенно начнет смещаться на северо-восток. Однако локальные осадки на полуострове сохранятся. сообщили в... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T00:01

2024-06-17T00:01

2024-06-17T00:01

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крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

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судак

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В понедельник циклон, который принес в Крым ливни, постепенно начнет смещаться на северо-восток. Однако локальные осадки на полуострове сохранятся. сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.Грозовые дожди возможны и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18...20, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.

https://crimea.ria.ru/20240616/kogda-v-krymu-zakonchatsya-dozhdi--prognoz-fobos-na-nedelyu-1138123980.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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