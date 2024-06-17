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Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник
Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник
В понедельник циклон, который принес в Крым ливни, постепенно начнет смещаться на северо-восток. Однако локальные осадки на полуострове сохранятся. сообщили в... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T00:01
2024-06-17T00:01
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крымский гидрометцентр
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В понедельник циклон, который принес в Крым ливни, постепенно начнет смещаться на северо-восток. Однако локальные осадки на полуострове сохранятся. сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.Грозовые дожди возможны и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18...20, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.
https://crimea.ria.ru/20240616/kogda-v-krymu-zakonchatsya-dozhdi--prognoz-fobos-na-nedelyu-1138123980.html
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96
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Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ожидаются кратковременные дожди и до 29 градусов тепла

00:01 17.06.2024
 
© РИА Новости КрымДождь в Крыму
Дождь в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В понедельник циклон, который принес в Крым ливни, постепенно начнет смещаться на северо-восток. Однако локальные осадки на полуострове сохранятся. сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +15…20, днем +24…29, в горах +17…22", - указывают синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.
Грозовые дожди возможны и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18...20, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Вчера, 19:43Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Крыму закончатся дожди – прогноз ФОБОС на неделю
 
КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 17 июня
23:29Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно
22:56Над Краснодарским краем сбит беспилотник
22:01Главное за день: 16 июня
21:56Сборная России возглавляет общий зачет Игр БРИКС
21:47Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике
21:35Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов
21:13Что посмотреть в Феодосии – инфографика
20:57В Алуште поймали пьяного пенсионера за рулем мопеда
20:34Сборная России по гребному спорту получила четыре медали на Играх БРИКС
20:13В Севастополе после дня простоя возобновили морское сообщение
19:58На тропе Голицына в Крыму спасена туристка
19:43Когда в Крыму закончатся дожди – прогноз ФОБОС на неделю
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