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Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник
Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник
В понедельник циклон, который принес в Крым ливни, постепенно начнет смещаться на северо-восток. Однако локальные осадки на полуострове сохранятся. сообщили в... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T00:01
2024-06-17T00:01
2024-06-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В понедельник циклон, который принес в Крым ливни, постепенно начнет смещаться на северо-восток. Однако локальные осадки на полуострове сохранятся. сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.Грозовые дожди возможны и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18...20, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.
https://crimea.ria.ru/20240616/kogda-v-krymu-zakonchatsya-dozhdi--prognoz-fobos-na-nedelyu-1138123980.html
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидаются кратковременные дожди и до 29 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В понедельник циклон, который принес в Крым ливни, постепенно начнет смещаться на северо-восток. Однако локальные осадки на полуострове сохранятся. сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +15…20, днем +24…29, в горах +17…22", - указывают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.
Грозовые дожди возможны и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +18...20, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла.