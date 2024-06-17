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Крымский мост: в очереди более 500 машин - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Крымский мост: в очереди более 500 машин
Крымский мост: в очереди более 500 машин - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Крымский мост: в очереди более 500 машин
Очередь к досмотровым пунктам на Крымском мосту выросла – проезда ждут более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T10:06
2024-06-17T10:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам на Крымском мосту выросла – проезда ждут более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240609/novaya-zheleznaya-doroga-iz-rostova-v-krym-vazhna-dlya-regiona---golubev-1137971233.html
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: в очереди более 500 машин

В очереди на Крымском мосту ждут проезда более 500 машин

10:06 17.06.2024 (обновлено: 10:08 17.06.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Очередь к досмотровым пунктам на Крымском мосту выросла – проезда ждут более 500 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 502 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", говорится в сообщении.

В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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