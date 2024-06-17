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Где в понедельник не будет воды в Крыму - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Где в понедельник не будет воды в Крыму
Где в понедельник не будет воды в Крыму - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Где в понедельник не будет воды в Крыму
Из-за аварийно-ремонтных работ в Евпатории, Керчи, Феодосии, а также в Ленинском и Красноперекопском районах временно ограничат водоснабжение по ряду адресов в... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T10:15
2024-06-17T10:18
вода крыма
евпатория
керчь
феодосия
ленинский район
красноперекопский район
новости крыма
вода в крыму
водоснабжение
водовод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Из-за аварийно-ремонтных работ в Евпатории, Керчи, Феодосии, а также в Ленинском и Красноперекопском районах временно ограничат водоснабжение по ряду адресов в понедельник, 17 июня. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".Так, в Евпатории ориентировочно до 19:00 водоснабжение ограничат по улицам: 9-го Мая (№ 80,82,84,86,88) Крупской №60, а также на проспекте Победы (№38,40,62,64).Кроме того, до 12:00 ориентировочно не будет воды в Керчи по ул. Орджоникидзе (№ 118 А, 118 Б), а также в Феодосии на Симферопольском шоссе (частично)Жители села Ильинка Красноперекопского района останутся без воды в понедельник до 17:00.Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской: 8 (978) 877-44-90, уточнили в пресс-службе госпредприятия.В Ленинском районе также будет ограничено водоснабжение в понедельник, в частности, речь идет о селе Ильичево – улице Виноградной, здесь воды не будет ориентировочно до 15:00.Два дня назад в Феодосии из-за ночной стихии часть города и близлежащие поселки были отключены от электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:С плесенью и без воды: в Крыму семья четыре года живет в аварийном домеВ Крыму назначен новый министр ЖКХТолько начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС
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вода крыма, евпатория, керчь, феодосия, ленинский район, красноперекопский район, новости крыма, вода в крыму, водоснабжение, водовод
Где в понедельник не будет воды в Крыму

Пять регионов в Крыму временно останутся без воды из-за ремонта в понедельник – адреса

10:15 17.06.2024 (обновлено: 10:18 17.06.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Из-за аварийно-ремонтных работ в Евпатории, Керчи, Феодосии, а также в Ленинском и Красноперекопском районах временно ограничат водоснабжение по ряду адресов в понедельник, 17 июня. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".
Так, в Евпатории ориентировочно до 19:00 водоснабжение ограничат по улицам: 9-го Мая (№ 80,82,84,86,88) Крупской №60, а также на проспекте Победы (№38,40,62,64).

"Силами филиала будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской: +7 (978) 467-07-52", – говорится в сообщении.

Кроме того, до 12:00 ориентировочно не будет воды в Керчи по ул. Орджоникидзе (№ 118 А, 118 Б), а также в Феодосии на Симферопольском шоссе (частично)
Жители села Ильинка Красноперекопского района останутся без воды в понедельник до 17:00.
Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской: 8 (978) 877-44-90, уточнили в пресс-службе госпредприятия.
В Ленинском районе также будет ограничено водоснабжение в понедельник, в частности, речь идет о селе Ильичево – улице Виноградной, здесь воды не будет ориентировочно до 15:00.
Два дня назад в Феодосии из-за ночной стихии часть города и близлежащие поселки были отключены от электричества.
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Вода КрымаЕвпаторияКерчьФеодосияЛенинский районКрасноперекопский районНовости КрымаВода в КрымуВодоснабжениеВодовод
 
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