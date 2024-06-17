https://crimea.ria.ru/20240617/gde-v-ponedelnik-ne-budet-vody-v-krymu-1138162500.html

Где в понедельник не будет воды в Крыму

Где в понедельник не будет воды в Крыму - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Где в понедельник не будет воды в Крыму

Из-за аварийно-ремонтных работ в Евпатории, Керчи, Феодосии, а также в Ленинском и Красноперекопском районах временно ограничат водоснабжение по ряду адресов в... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T10:15

2024-06-17T10:15

2024-06-17T10:18

вода крыма

евпатория

керчь

феодосия

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Из-за аварийно-ремонтных работ в Евпатории, Керчи, Феодосии, а также в Ленинском и Красноперекопском районах временно ограничат водоснабжение по ряду адресов в понедельник, 17 июня. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".Так, в Евпатории ориентировочно до 19:00 водоснабжение ограничат по улицам: 9-го Мая (№ 80,82,84,86,88) Крупской №60, а также на проспекте Победы (№38,40,62,64).Кроме того, до 12:00 ориентировочно не будет воды в Керчи по ул. Орджоникидзе (№ 118 А, 118 Б), а также в Феодосии на Симферопольском шоссе (частично)Жители села Ильинка Красноперекопского района останутся без воды в понедельник до 17:00.Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской: 8 (978) 877-44-90, уточнили в пресс-службе госпредприятия.В Ленинском районе также будет ограничено водоснабжение в понедельник, в частности, речь идет о селе Ильичево – улице Виноградной, здесь воды не будет ориентировочно до 15:00.Два дня назад в Феодосии из-за ночной стихии часть города и близлежащие поселки были отключены от электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:С плесенью и без воды: в Крыму семья четыре года живет в аварийном домеВ Крыму назначен новый министр ЖКХТолько начинаем осознавать масштабы: Сальдо о катастрофе на Каховской ГЭС

евпатория

керчь

феодосия

ленинский район

красноперекопский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, евпатория, керчь, феодосия, ленинский район, красноперекопский район, новости крыма, вода в крыму, водоснабжение, водовод