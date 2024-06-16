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Очередь у Крымского моста продолжает расти: сколько ждать проезда
Очередь у Крымского моста продолжает расти: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Очередь у Крымского моста продолжает расти: сколько ждать проезда
Очереди перед Крымским мостом продолжают увеличиваться. К вечеру воскресенья со стороны Тамани проезда ждут 360 машин, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T17:03
2024-06-16T17:03
2024-06-16T17:04
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крымский мост
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Очереди перед Крымским мостом продолжают увеличиваться. К вечеру воскресенья со стороны Тамани проезда ждут 360 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Проезд со стороны Керчи остается свободным.Утром проезда в Крым у моста ожидали 51 автомобиль, каждый час число машин росло кратно и к 10:00 увеличилось в шесть раз.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь у Крымского моста продолжает расти: сколько ждать проезда
Проезда по Крымскому мосту к вечеру воскресенья ожидают 360 машин
17:03 16.06.2024 (обновлено: 17:04 16.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Очереди перед Крымским мостом продолжают увеличиваться. К вечеру воскресенья со стороны Тамани проезда ждут 360 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По данным на 17:00, в очереди со стороны Тамани находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
Проезд со стороны Керчи остается свободным.
Утром проезда в Крым у моста ожидали 51 автомобиль
, каждый час число машин росло кратно и к 10:00 увеличилось в шесть раз
.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.