https://crimea.ria.ru/20240616/ochered-u-krymskogo-mosta-prodolzhaet-rasti-skolko-zhdat-proezda-1138154709.html

Очередь у Крымского моста продолжает расти: сколько ждать проезда

Очередь у Крымского моста продолжает расти: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Очередь у Крымского моста продолжает расти: сколько ждать проезда

Очереди перед Крымским мостом продолжают увеличиваться. К вечеру воскресенья со стороны Тамани проезда ждут 360 машин, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T17:03

2024-06-16T17:03

2024-06-16T17:04

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Очереди перед Крымским мостом продолжают увеличиваться. К вечеру воскресенья со стороны Тамани проезда ждут 360 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Проезд со стороны Керчи остается свободным.Утром проезда в Крым у моста ожидали 51 автомобиль, каждый час число машин росло кратно и к 10:00 увеличилось в шесть раз.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма