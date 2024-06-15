https://crimea.ria.ru/20240615/v-sevastopole-prodolzhayutsya-vosstanovitelnye-raboty-posle-nochnogo-livnya-1138145062.html

В Севастополе продолжаются восстановительные работы после ночного ливня

В Севастополе продолжаются восстановительные работы после ночного ливня - РИА Новости Крым, 15.06.2024

В Севастополе продолжаются восстановительные работы после ночного ливня

Коммунальные службы Севастополя продолжают устранять последствия ночного ливня. О ситуации к этому часу рассказал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T21:52

2024-06-15T21:52

2024-06-15T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Севастополя продолжают устранять последствия ночного ливня. О ситуации к этому часу рассказал губернатор Михаил Развожаев."Водоканал" на данный момент зарегистрировал 43 заявки по очистке ливневой канализации, из них отработана 41, еще две сейчас в работе, продолжил губернатор.Во время поездки по городу глава региона также проверил, как идут работы по санитарной очистке.Все городские службы продолжают работать в режиме 24/7, принимают заявки через службу 112 и следят за обращениями в социальных сетях, которые мониторит Центр управления регионом, подытожил глава региона.В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.В крымском главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.

https://crimea.ria.ru/20240615/gde-v-krymu-vypalo-bolshe-vsego-osadkov-1138129249.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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