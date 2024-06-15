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В Севастополе продолжаются восстановительные работы после ночного ливня - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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В Севастополе продолжаются восстановительные работы после ночного ливня
В Севастополе продолжаются восстановительные работы после ночного ливня - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В Севастополе продолжаются восстановительные работы после ночного ливня
Коммунальные службы Севастополя продолжают устранять последствия ночного ливня. О ситуации к этому часу рассказал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T21:52
2024-06-15T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Севастополя продолжают устранять последствия ночного ливня. О ситуации к этому часу рассказал губернатор Михаил Развожаев."Водоканал" на данный момент зарегистрировал 43 заявки по очистке ливневой канализации, из них отработана 41, еще две сейчас в работе, продолжил губернатор.Во время поездки по городу глава региона также проверил, как идут работы по санитарной очистке.Все городские службы продолжают работать в режиме 24/7, принимают заявки через службу 112 и следят за обращениями в социальных сетях, которые мониторит Центр управления регионом, подытожил глава региона.В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.В крымском главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.
https://crimea.ria.ru/20240615/gde-v-krymu-vypalo-bolshe-vsego-osadkov-1138129249.html
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В Севастополе продолжаются восстановительные работы после ночного ливня

После ночного ливня в Севастополе продолжают аварийно-восстановительные работы

21:52 15.06.2024 (обновлено: 21:55 15.06.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе устраняют последствия ночного ливня
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Коммунальные службы Севастополя продолжают устранять последствия ночного ливня. О ситуации к этому часу рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"По данным "Севастопольэнерго", из-за грозы в электросетях 6-10 кВ произошел ряд аварийных отключений, к настоящему времени все аварийно-восстановительные работы завершены. Повреждена кабельная линия на сетях 102 ПЭС, восстановительные работы продолжаются", – написал он в своем ТГ-канале.
"Водоканал" на данный момент зарегистрировал 43 заявки по очистке ливневой канализации, из них отработана 41, еще две сейчас в работе, продолжил губернатор.
Во время поездки по городу глава региона также проверил, как идут работы по санитарной очистке.

"Проезжая часть по большей части расчищена, местами может еще оставаться грязь и камни на дорогах – поручил городским службам, чтобы в ближайшие дни все убрали", – уточнил Развожаев.

Все городские службы продолжают работать в режиме 24/7, принимают заявки через службу 112 и следят за обращениями в социальных сетях, которые мониторит Центр управления регионом, подытожил глава региона.
В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.
В крымском главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.
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