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В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля
В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля
Движение парома в Севастополе будет временно приостановлено из-за ремонта подземного электрокабеля. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T14:02
2024-06-15T14:02
севастополь
департамент транспорта севастополя
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паромы и катера в севастополе
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логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Движение парома в Севастополе будет временно приостановлено из-за ремонта подземного электрокабеля. Об этом сообщили в дептрансе города.В ночь на субботу на Севастополь обрушился ильный ливень и грозы. По данным "Севастопольэнерго" произошло восемь аварийных отключений. Без электроснабжения оставались 5600 человек. Также на нескольких улицах было затруднено движение из-за наносов щебня и грунта.В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.
https://crimea.ria.ru/20240615/krym-pod-udarom-tsiklona-kak-poluostrov-perezhil-nochnuyu-stikhiyu-1138127839.html
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севастополь, департамент транспорта севастополя, новости, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, логистика, новости крыма
В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля

В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля – дептранс

14:02 15.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Движение парома в Севастополе будет временно приостановлено из-за ремонта подземного электрокабеля. Об этом сообщили в дептрансе города.
"Из-за проведения работ по восстановлению аварийного подземного электрического кабеля в районе паромного причала в Артбухте с 14:00 движение парома будет временно приостановлено до окончания работ", – сказано в сообщении.
В ночь на субботу на Севастополь обрушился ильный ливень и грозы. По данным "Севастопольэнерго" произошло восемь аварийных отключений. Без электроснабжения оставались 5600 человек. Также на нескольких улицах было затруднено движение из-за наносов щебня и грунта.
В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.
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