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В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля
В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля
Движение парома в Севастополе будет временно приостановлено из-за ремонта подземного электрокабеля. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T14:02
2024-06-15T14:02
2024-06-15T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Движение парома в Севастополе будет временно приостановлено из-за ремонта подземного электрокабеля. Об этом сообщили в дептрансе города.В ночь на субботу на Севастополь обрушился ильный ливень и грозы. По данным "Севастопольэнерго" произошло восемь аварийных отключений. Без электроснабжения оставались 5600 человек. Также на нескольких улицах было затруднено движение из-за наносов щебня и грунта.В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.
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В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля
В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля – дептранс