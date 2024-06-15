https://crimea.ria.ru/20240615/v-sevastopole-ostanovleny-paromy-iz-za-remonta-podzemnogo-elektrokabelya-1138134548.html

В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля

В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля - РИА Новости Крым, 15.06.2024

В Севастополе остановлены паромы из-за ремонта подземного электрокабеля

Движение парома в Севастополе будет временно приостановлено из-за ремонта подземного электрокабеля. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T14:02

2024-06-15T14:02

2024-06-15T14:02

севастополь

департамент транспорта севастополя

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паромы и катера в севастополе

морской транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Движение парома в Севастополе будет временно приостановлено из-за ремонта подземного электрокабеля. Об этом сообщили в дептрансе города.В ночь на субботу на Севастополь обрушился ильный ливень и грозы. По данным "Севастопольэнерго" произошло восемь аварийных отключений. Без электроснабжения оставались 5600 человек. Также на нескольких улицах было затруднено движение из-за наносов щебня и грунта.В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.

https://crimea.ria.ru/20240615/krym-pod-udarom-tsiklona-kak-poluostrov-perezhil-nochnuyu-stikhiyu-1138127839.html

севастополь

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