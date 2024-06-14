https://crimea.ria.ru/20240614/ochered-na-krymskom-mostu-prodolzhaet-rasti-1138104558.html

Очередь на Крымском мосту продолжает расти

Очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Очередь на Крымском мосту продолжает расти

На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани, к 11 часам утра число машин на подходе к досмотровым комплексам превысило сотню. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T11:22

2024-06-14T11:22

2024-06-14T11:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани, к 11 часам утра число машин на подходе к досмотровым комплексам превысило сотню. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Краснодарского края находились 37 транспортных средств.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПравительство контролирует наличие и стоимость билетов на Юг России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, новости крыма, крым