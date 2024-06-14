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Очередь на Крымском мосту продолжает расти
Очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Очередь на Крымском мосту продолжает расти
На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани, к 11 часам утра число машин на подходе к досмотровым комплексам превысило сотню. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T11:22
2024-06-14T11:22
2024-06-14T11:22
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани, к 11 часам утра число машин на подходе к досмотровым комплексам превысило сотню. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Краснодарского края находились 37 транспортных средств.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПравительство контролирует наличие и стоимость билетов на Юг России
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, новости крыма, крым
Очередь на Крымском мосту продолжает расти
В очереди на Крымском мосту более сотни автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани, к 11 часам утра число машин на подходе к досмотровым комплексам превысило сотню. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 103 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - сказано в сообщении.
По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Краснодарского края находились 37
транспортных средств.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
.
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