Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240614/ochered-na-krymskom-mostu-prodolzhaet-rasti-1138104558.html
Очередь на Крымском мосту продолжает расти
Очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Очередь на Крымском мосту продолжает расти
На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани, к 11 часам утра число машин на подходе к досмотровым комплексам превысило сотню. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T11:22
2024-06-14T11:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136134736_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_217bbe45f46c282135fe065c2bf18641.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани, к 11 часам утра число машин на подходе к досмотровым комплексам превысило сотню. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Краснодарского края находились 37 транспортных средств.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПравительство контролирует наличие и стоимость билетов на Юг России
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136134736_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2986bce4d77da9836053caaa78a655fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, новости крыма, крым
Очередь на Крымском мосту продолжает расти

В очереди на Крымском мосту более сотни автомобилей

11:22 14.06.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь со стороны Кубани, к 11 часам утра число машин на подходе к досмотровым комплексам превысило сотню. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"В очереди со стороны Тамани находятся 103 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - сказано в сообщении.

По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Краснодарского края находились 37 транспортных средств.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
Правительство контролирует наличие и стоимость билетов на Юг России
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм
11:22Очередь на Крымском мосту продолжает расти
11:15Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию
10:45В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину
10:38Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска
10:26Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете
10:11Военкор НТВ Ивлиев лишился руки
09:54НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия Киеву - Орбан
09:34Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов
09:14Крымский мост сейчас: оперативная обстановка
09:06Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин
08:53На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ
08:39Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием
08:25Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске
07:56В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры
07:2570 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область
07:11Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
07:03В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму
06:37Украине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетики
06:14Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение
Лента новостейМолния