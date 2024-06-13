https://crimea.ria.ru/20240613/otkryvshego-strelbu-u-monastyrya-optina-pustyn-zaderzhali-1138067896.html

Открывшего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали

Открывшего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Открывшего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе недалеко от монастыря Оптина пустынь под Козельском в Калужской области. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T07:27

2024-06-13T07:27

2024-06-13T07:27

стрельба

калужская область

ирина волк

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bc1683b7665c87c91157488a2a55c719.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе недалеко от монастыря Оптина пустынь под Козельском в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мотивы преступления устанавливаются, добавила Волк.12 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Инцидент произошел на дороге Козельск - Оптина пустынь. Злоумышленник остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина.

калужская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба, калужская область, ирина волк, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, безопасность