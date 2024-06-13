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Открывшего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Открывшего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали
Открывшего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Открывшего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе недалеко от монастыря Оптина пустынь под Козельском в Калужской области. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T07:27
2024-06-13T07:27
стрельба
калужская область
ирина волк
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе недалеко от монастыря Оптина пустынь под Козельском в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мотивы преступления устанавливаются, добавила Волк.12 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Инцидент произошел на дороге Козельск - Оптина пустынь. Злоумышленник остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина.
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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стрельба, калужская область, ирина волк, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, безопасность
Открывшего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали

В Калужской области задержали устроившего стрельбу в районе Оптиной пустыни

07:27 13.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе недалеко от монастыря Оптина пустынь под Козельском в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои калужские коллеги задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь. В настоящее время мужчина – 31-летний житель города Сосенский – задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие", - написала она в своем Telegram-канале.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мотивы преступления устанавливаются, добавила Волк.
12 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Инцидент произошел на дороге Козельск - Оптина пустынь. Злоумышленник остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта получила легкую травму женщина.
 
СтрельбаКалужская областьИрина ВолкПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиБезопасность
 
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