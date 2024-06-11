https://crimea.ria.ru/20240611/zapret-obmena-dannymi-po-dsnv-s-rossiey--chto-otvetili-v-belom-dome-1138039096.html

Запрет обмена данными по ДСНВ с Россией – что ответили в Белом доме

Запрет обмена данными по ДСНВ с Россией – что ответили в Белом доме - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Запрет обмена данными по ДСНВ с Россией – что ответили в Белом доме

Администрация президента США Джо Байдена выступила решительно против поправки конгресса в проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год, которая запрещает... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T18:10

2024-06-11T18:10

2024-06-11T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Администрация президента США Джо Байдена выступила решительно против поправки конгресса в проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год, которая запрещает обмен с Россией данными в рамках положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)Также в Белом доме добавили, что подобные положения могут "неоправданно ограничить" способность американского правительства адаптировать или ослаблять свои действия в рамках ДСНВ в зависимости от обстоятельств.В июне специальный помощник американского президента, старший директор совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что США будут рады ответу России на переданное в 2023 году предложение встречи для обсуждения ДСНВ.В феврале прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Госдума приняла соответствующий закон, а Совет Федерации его одобрил.

https://crimea.ria.ru/20230222/nastupili-na-mozol-ekspert-o-reaktsii-zapada-na-reshenie-rossii-po-dsnv-1127153717.html

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сша, оружие, политика, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), новости, россия, в мире