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Какой сегодня праздник: 11 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Какой сегодня праздник: 11 июня
Какой сегодня праздник: 11 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Какой сегодня праздник: 11 июня
В этот вторник во всем мире пьют розовое вино, ездят на мотоцикле и праздную день рождения знаменитого французского океанографа и изобретателя акваланга Жак-Ива РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-11T00:00
2024-06-10T22:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В этот вторник во всем мире пьют розовое вино, ездят на мотоцикле и праздную день рождения знаменитого французского океанографа и изобретателя акваланга Жак-Ива Кусто.Что празднуют в миреПравославная церковь отмечает День памяти святителя Луки Крымского (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) - хирурга, ученого, доктора медицины, автора трудов по анестезиологии, архиепископа Симферопольского и Крымского.Кроме того, в мире отмечают Всемирный день мотоциклиста. Традиция появилась в 1992 году, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day, что в переводе звучит "На работу на мотоцикле", и лишь позже акция заработала звание День мотоциклиста. Основной целью дня стала необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения.Еще сегодня можно присоединиться к празднованию Дня поиска новой звезды, Дня неукротимой страсти или ко Всемирному дню розового вина.Знаменательные событияВ 1770 году Джеймс Кук открыл крупнейший в мире коралловый риф - Большой Барьерный.В 1826 году открылась Московская глазная больница, одно из первых узкопрофильных медучреждений в мире. Тогда учреждение имело только 20 коек, но через четыре года было приобретено новое здание на углу Тверской улицы и Мамоновского переулка, где учреждение располагается и сейчас.А 182 года назад вышла в свет поэма Николая Гоголя "Мертвые души". Правда, на тот момент произведение называлось "Похождения Чичикова, или Мертвые души".А еще 59 лет назад участники группы The Beatles получили от английской королевы Елизаветы орден Британской империи. Они стали первыми представителями искусства, которых удостоили такой награды, ранее орден выдавали исключительно политикам и военным.Кто родился114 лет назад в этот день родился французский океанограф, изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто. Он также создал водонепроницаемые камеры, осветительные приборы и провел первую подводную телевизионную систему.В 1914 году родился детский автор Юрий Сотник, написавший "Архимед" Вовки Грушина", "Как я был самостоятельным", "Машка Самбо и Заноза" и другие произведения.В 1928 году на свет появился советский прозаик и поэт Феликс Кривин, автор интеллектуальных юмористических произведений, писавший интермедии для Аркадия Райкина.65 лет в этот вторник исполняется британскому актеру Хью Лори. Весь мир знает его по роли доктора Хауса, хотя актер представал перед публикой в 90 разных образах: он играл в фильмах "Друзья Питера", "Короли улиц", "Мистер Пип", "Разум и чувства", "Человек в железной маске" и других.Свой 55-й день рождения отмечает и актер Питер Динклэйдж - самый известный карлик в Голливуде. Он сыграл в фильмах "Лэсси", "Станционный смотритель", "Мстители: Война бесконечности", в сериале "Игра престолов".Также в этот день родились советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Евгения Крюкова, российский пианист-виртуоз, народный артист РФ Денис Мацуев.
https://crimea.ria.ru/20250427/on-vrachuet-do-sikh-por-vek-nazad-luka-krymskiy-poluchil-san-episkopa-1129116081.html
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4.7
96
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общество, новости, праздники и памятные даты, россия, в мире, история, культура, кинематограф
Какой сегодня праздник: 11 июня

Что празднуют в России и мире во вторник, 11 июня

00:00 11.06.2024
 
Святитель Лука
Святитель Лука
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В этот вторник во всем мире пьют розовое вино, ездят на мотоцикле и праздную день рождения знаменитого французского океанографа и изобретателя акваланга Жак-Ива Кусто.

Что празднуют в мире

Православная церковь отмечает День памяти святителя Луки Крымского (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) - хирурга, ученого, доктора медицины, автора трудов по анестезиологии, архиепископа Симферопольского и Крымского.
Кроме того, в мире отмечают Всемирный день мотоциклиста. Традиция появилась в 1992 году, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day, что в переводе звучит "На работу на мотоцикле", и лишь позже акция заработала звание День мотоциклиста. Основной целью дня стала необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения.
Еще сегодня можно присоединиться к празднованию Дня поиска новой звезды, Дня неукротимой страсти или ко Всемирному дню розового вина.
святой Лука
27 апреля 2025, 08:121035 лет Крещения Руси
Он врачует до сих пор: святитель Лука Крымский

Знаменательные события

В 1770 году Джеймс Кук открыл крупнейший в мире коралловый риф - Большой Барьерный.
В 1826 году открылась Московская глазная больница, одно из первых узкопрофильных медучреждений в мире. Тогда учреждение имело только 20 коек, но через четыре года было приобретено новое здание на углу Тверской улицы и Мамоновского переулка, где учреждение располагается и сейчас.
А 182 года назад вышла в свет поэма Николая Гоголя "Мертвые души". Правда, на тот момент произведение называлось "Похождения Чичикова, или Мертвые души".
А еще 59 лет назад участники группы The Beatles получили от английской королевы Елизаветы орден Британской империи. Они стали первыми представителями искусства, которых удостоили такой награды, ранее орден выдавали исключительно политикам и военным.

Кто родился

114 лет назад в этот день родился французский океанограф, изобретатель акваланга Жак-Ив Кусто. Он также создал водонепроницаемые камеры, осветительные приборы и провел первую подводную телевизионную систему.
В 1914 году родился детский автор Юрий Сотник, написавший "Архимед" Вовки Грушина", "Как я был самостоятельным", "Машка Самбо и Заноза" и другие произведения.
В 1928 году на свет появился советский прозаик и поэт Феликс Кривин, автор интеллектуальных юмористических произведений, писавший интермедии для Аркадия Райкина.
65 лет в этот вторник исполняется британскому актеру Хью Лори. Весь мир знает его по роли доктора Хауса, хотя актер представал перед публикой в 90 разных образах: он играл в фильмах "Друзья Питера", "Короли улиц", "Мистер Пип", "Разум и чувства", "Человек в железной маске" и других.
Свой 55-й день рождения отмечает и актер Питер Динклэйдж - самый известный карлик в Голливуде. Он сыграл в фильмах "Лэсси", "Станционный смотритель", "Мстители: Война бесконечности", в сериале "Игра престолов".
Также в этот день родились советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Евгения Крюкова, российский пианист-виртуоз, народный артист РФ Денис Мацуев.
 
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