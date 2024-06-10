Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Казани возобновил работу - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240610/aeroport-kazani-vozobnovil-rabotu-1137988068.html
Аэропорт Казани возобновил работу
Аэропорт Казани возобновил работу - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Аэропорт Казани возобновил работу
Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты в 11.00 по московскому времени, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T11:55
2024-06-10T11:55
казань
татарстан
аэропорт
новости
безопасность
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137987951_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_26d208a582cea49e3e7082c67d692314.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты в 11.00 по московскому времени, сообщили в Росавиации.В Росавиации подчеркнули, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали все необходимые для этого меры.Работа аэропорта Казани была временно ограничена в понедельник в 8.00.
казань
татарстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137987951_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_37b60033ef0e581d21c6967f790fa690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, татарстан, аэропорт, новости, безопасность, росавиация
Аэропорт Казани возобновил работу

Аэропорт Казани возобновил работу после временных ограничений

11:55 10.06.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГлавное здание Международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая.
Главное здание Международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая. - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты в 11.00 по московскому времени, сообщили в Росавиации.
"11:00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В Росавиации подчеркнули, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали все необходимые для этого меры.
Работа аэропорта Казани была временно ограничена в понедельник в 8.00.
 
КазаньТатарстанАэропортНовостиБезопасностьРосавиация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
13:28В Севастополе предприимчивый гость развел туристку на деньги после ДТП
13:19Что будет с Шольцем и Макроном после поражения на выборах
13:06У Крымского моста выросла очередь
12:54Около 18 млрд рублей инвестируют в инфраструктурные проекты Крыма
12:45В Крыму "ВАЗ" врезался в опорную стену: водителя заблокировало в машине
12:23Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя
12:19"Этому правительству пришел конец": в Германии требуют провести выборы
11:55Аэропорт Казани возобновил работу
11:391,5 км в гору с носилками: в Крыму спасли пострадавшую в горах женщину
11:36Срывал замки: подросток в Симферополе угнал три электросамоката
11:22Европа после выборов: что изменится в поддержке Украины
10:54Херсонесу вернут по суду еще один "потерянный" при Украине участок земли
10:28В порту Новороссийска будут стрелять из артиллерии
09:54Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области
09:37ВСУ атаковали Шебекино – ранены три человека, город частично обесточен
09:28Восемь дронов ВСУ атаковали Курскую область – повреждены два админздания
09:20Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности
09:20Пять сел Бахчисарайского района на день останутся без газа
09:09Развожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
Лента новостейМолния