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Аэропорт Казани возобновил работу

Аэропорт Казани возобновил работу - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Аэропорт Казани возобновил работу

Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты в 11.00 по московскому времени, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T11:55

2024-06-10T11:55

2024-06-10T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты в 11.00 по московскому времени, сообщили в Росавиации.В Росавиации подчеркнули, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали все необходимые для этого меры.Работа аэропорта Казани была временно ограничена в понедельник в 8.00.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, татарстан, аэропорт, новости, безопасность, росавиация