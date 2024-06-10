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Аэропорт Казани возобновил работу
Аэропорт Казани возобновил работу - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Аэропорт Казани возобновил работу
Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты в 11.00 по московскому времени, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T11:55
2024-06-10T11:55
2024-06-10T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты в 11.00 по московскому времени, сообщили в Росавиации.В Росавиации подчеркнули, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимали все необходимые для этого меры.Работа аэропорта Казани была временно ограничена в понедельник в 8.00.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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казань, татарстан, аэропорт, новости, безопасность, росавиация
Аэропорт Казани возобновил работу
Аэропорт Казани возобновил работу после временных ограничений