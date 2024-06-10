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Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности
Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности
Работа аэропорта Казани временно ограничена утром в понедельник из соображений безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T09:20
2024-06-10T09:20
2024-06-10T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Работа аэропорта Казани временно ограничена утром в понедельник из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) вводились также 31 мая. В Минобороны сообщали, что над территорией Татарстана был сбит украинский беспилотник.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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казань, аэропорт, безопасность, татарстан, новости
Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности