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Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности
Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности
Работа аэропорта Казани временно ограничена утром в понедельник из соображений безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Работа аэропорта Казани временно ограничена утром в понедельник из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) вводились также 31 мая. В Минобороны сообщали, что над территорией Татарстана был сбит украинский беспилотник.
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казань, аэропорт, безопасность, татарстан, новости
Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности

09:20 10.06.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГлавное здание Международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая.
Главное здание Международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая. - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Работа аэропорта Казани временно ограничена утром в понедельник из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 мск", - говорится в сообщении ведомства в ТГ-канале.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) вводились также 31 мая. В Минобороны сообщали, что над территорией Татарстана был сбит украинский беспилотник.
 
КазаньАэропортБезопасностьТатарстанНовости
 
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