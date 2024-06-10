https://crimea.ria.ru/20240610/aeroport-kazani-zakryt-iz-soobrazheniy-bezopasnosti-1137984428.html

Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности

Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Аэропорт Казани закрыт из соображений безопасности

Работа аэропорта Казани временно ограничена утром в понедельник из соображений безопасности, сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T09:20

2024-06-10T09:20

2024-06-10T09:20

казань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Работа аэропорта Казани временно ограничена утром в понедельник из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска (Бегишево) вводились также 31 мая. В Минобороны сообщали, что над территорией Татарстана был сбит украинский беспилотник.

казань

татарстан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, аэропорт, безопасность, татарстан, новости