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В Совфеде назвали условия для изменения политики США к Украине
В Совфеде назвали условия для изменения политики США к Украине - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В Совфеде назвали условия для изменения политики США к Украине
Смена власти в Белом доме может поставить под вопрос украинскую политику Соединенных Штатов. Такое мнение на полях Санкт-Петербургского международного... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T17:41
2024-06-08T17:41
2024-06-08T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Смена власти в Белом доме может поставить под вопрос украинскую политику Соединенных Штатов. Такое мнение на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума выразил глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков, пишет РИА Новости.Политик отметил, что Дональд Трамп - единственный после Джимми Картера президент, при котором США не начали ни одной войны.Учитывая это, глава комиссии Совфеда РФ по информполитике допустил, что смена власти в Белом доме, по крайней мере, может поставить под вопрос украинскую политику Вашингтона. Но если у власти останется Джо Байден этого не произойдет, добавил он.Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - экспертПутин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешиваетсяГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу
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пмэф, алексей пушков, совет федерации, сша, украина, политика, новости, дональд трамп
В Совфеде назвали условия для изменения политики США к Украине
Пушков указал на вероятность смены политики США по украинскому вопросу после выборов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Смена власти в Белом доме может поставить под вопрос украинскую политику Соединенных Штатов. Такое мнение на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума выразил глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Политик отметил, что Дональд Трамп - единственный после Джимми Картера президент, при котором США не начали ни одной войны.
"Это не его (Трампа - ред.) война. Он считает, что тратить деньги на Украину бессмысленно. Он не хочет войны с Россией", – сказал Пушков.
Учитывая это, глава комиссии Совфеда РФ по информполитике допустил, что смена власти в Белом доме, по крайней мере, может поставить под вопрос украинскую политику Вашингтона. Но если у власти останется Джо Байден этого не произойдет, добавил он.
Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.
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