https://crimea.ria.ru/20240608/v-sovfede-nazvali-usloviya-dlya-izmeneniya-politiki-ssha-k-ukraine-1137964177.html

В Совфеде назвали условия для изменения политики США к Украине

В Совфеде назвали условия для изменения политики США к Украине - РИА Новости Крым, 08.06.2024

В Совфеде назвали условия для изменения политики США к Украине

Смена власти в Белом доме может поставить под вопрос украинскую политику Соединенных Штатов. Такое мнение на полях Санкт-Петербургского международного... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T17:41

2024-06-08T17:41

2024-06-08T17:41

пмэф

алексей пушков

совет федерации

сша

украина

политика

новости

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/73/1117637353_0:295:3115:2047_1920x0_80_0_0_36dd4932fc825f35999effb34ad7e295.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Смена власти в Белом доме может поставить под вопрос украинскую политику Соединенных Штатов. Такое мнение на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума выразил глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков, пишет РИА Новости.Политик отметил, что Дональд Трамп - единственный после Джимми Картера президент, при котором США не начали ни одной войны.Учитывая это, глава комиссии Совфеда РФ по информполитике допустил, что смена власти в Белом доме, по крайней мере, может поставить под вопрос украинскую политику Вашингтона. Но если у власти останется Джо Байден этого не произойдет, добавил он.Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордного минимума в 25%, в то время как почти половина американцев на сегодняшний день позитивно оценивают деятельность его предшественника и главного соперника Дональда Трампа, свидетельствует проведенный The New York Times соцопрос.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - экспертПутин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешиваетсяГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, алексей пушков, совет федерации, сша, украина, политика, новости, дональд трамп