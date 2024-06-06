https://crimea.ria.ru/20240606/flot-provodit-ucheniya-v-sevastopole-1137908880.html

Флот проводит учения в Севастополе

Флот проводит учения в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Флот проводит учения в Севастополе

Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T15:46

2024-06-06T15:46

2024-06-06T15:49

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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