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Флот проводит учения в Севастополе
Флот проводит учения в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Флот проводит учения в Севастополе
Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T15:46
2024-06-06T15:46
2024-06-06T15:49
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, новости крыма, крым
Флот проводит учения в Севастополе
В Севастополе флот проводит учения
15:46 06.06.2024 (обновлено: 15:49 06.06.2024)