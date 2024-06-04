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В Алуште двое мужчин упали в овраг - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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В Алуште двое мужчин упали в овраг
В Алуште двое мужчин упали в овраг - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Алуште двое мужчин упали в овраг
Двое мужчин упали в глубокий овраг в Алуште, один из них получил травму головы, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 04.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Двое мужчин упали в глубокий овраг в Алуште, один из них получил травму головы, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.По данным спасателей, сигнал о происшествии в районе автодороги, соединяющей села Лаванда и Лучистое, поступил в 00.30 4 июня. Прибывшие на место сотрудники алуштинского отряда "Крым-Спас" установили с пострадавшими мобильную связь и выяснили их местоположение.Как уточнили в ведомстве, второй мужчина в помощи медиков не нуждался.Днем ранее в крымском поселке Николаевка мужчина госпитализирован после падения с семиметрового обрыва на железобетонные конструкции.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы в горах Крыма трижды за выходные вызывали на помощь спасателейВ Крыму группа туристов застряла в горахМужчина упал с обрыва на пляж в Анапе
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4.7
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крым, алушта, мчс крыма, происшествия, общество, природа, горы, новости крыма
В Алуште двое мужчин упали в овраг

Двое мужчин рухнули в глубокий овраг на трассе под Алуштой – МЧС

10:34 04.06.2024 (обновлено: 10:35 04.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасение пострадавшего в горно-лесной местности. Архивное фото
Спасение пострадавшего в горно-лесной местности. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Двое мужчин упали в глубокий овраг в Алуште, один из них получил травму головы, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
По данным спасателей, сигнал о происшествии в районе автодороги, соединяющей села Лаванда и Лучистое, поступил в 00.30 4 июня. Прибывшие на место сотрудники алуштинского отряда "Крым-Спас" установили с пострадавшими мобильную связь и выяснили их местоположение.
"Спасатели наложили пострадавшему воротник Шанца и на носилках транспортировали к служебному автомобилю, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, второй мужчина в помощи медиков не нуждался.
Днем ранее в крымском поселке Николаевка мужчина госпитализирован после падения с семиметрового обрыва на железобетонные конструкции.
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