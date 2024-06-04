https://crimea.ria.ru/20240604/v-alushte-dvoe-muzhchin-upali-v-ovrag-1137830003.html

В Алуште двое мужчин упали в овраг

В Алуште двое мужчин упали в овраг - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Алуште двое мужчин упали в овраг

Двое мужчин упали в глубокий овраг в Алуште, один из них получил травму головы, сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T10:34

2024-06-04T10:34

2024-06-04T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Двое мужчин упали в глубокий овраг в Алуште, один из них получил травму головы, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.По данным спасателей, сигнал о происшествии в районе автодороги, соединяющей села Лаванда и Лучистое, поступил в 00.30 4 июня. Прибывшие на место сотрудники алуштинского отряда "Крым-Спас" установили с пострадавшими мобильную связь и выяснили их местоположение.Как уточнили в ведомстве, второй мужчина в помощи медиков не нуждался.Днем ранее в крымском поселке Николаевка мужчина госпитализирован после падения с семиметрового обрыва на железобетонные конструкции.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы в горах Крыма трижды за выходные вызывали на помощь спасателейВ Крыму группа туристов застряла в горахМужчина упал с обрыва на пляж в Анапе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, мчс крыма, происшествия, общество, природа, горы, новости крыма