https://crimea.ria.ru/20240604/v-adygee-trekhletnyaya-devochka-vypala-iz-traktora-i-pogibla-1137829672.html

В Адыгее трехлетняя девочка выпала из трактора и погибла

В Адыгее трехлетняя девочка выпала из трактора и погибла - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Адыгее трехлетняя девочка выпала из трактора и погибла

Трехлетняя девочка погибла при падении из кабины движущегося трактора и погибла, сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T10:12

2024-06-04T10:12

2024-06-04T10:14

происшествия

республика адыгея

дтп

общество

транспорт

дети

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка погибла при падении из кабины движущегося трактора и погибла, сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея.Трагедия произошла 4 мая на территории хутора Красного Кошехабльского района. Предварительно установлено, что 30-летний местный житель посадил в одноместную кабину трактора трехлетнего ребенка и вместе с ней выехал на проезжую часть.Сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося. Следком открыл проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в КрымуВ страшном ДТП в Крыму погибла годовалая девочкаВ Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом

республика адыгея

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика адыгея, дтп, общество, транспорт, дети, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости