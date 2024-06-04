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В Адыгее трехлетняя девочка выпала из трактора и погибла
В Адыгее трехлетняя девочка выпала из трактора и погибла - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Адыгее трехлетняя девочка выпала из трактора и погибла
Трехлетняя девочка погибла при падении из кабины движущегося трактора и погибла, сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T10:12
2024-06-04T10:12
2024-06-04T10:14
происшествия
республика адыгея
дтп
общество
транспорт
дети
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка погибла при падении из кабины движущегося трактора и погибла, сообщает пресс-служба МВД по республике Адыгея.Трагедия произошла 4 мая на территории хутора Красного Кошехабльского района. Предварительно установлено, что 30-летний местный житель посадил в одноместную кабину трактора трехлетнего ребенка и вместе с ней выехал на проезжую часть.Сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося. Следком открыл проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в КрымуВ страшном ДТП в Крыму погибла годовалая девочкаВ Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика адыгея, дтп, общество, транспорт, дети, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
В Адыгее трехлетняя девочка выпала из трактора и погибла
В Адыгее трехлетняя девочка выпала из окна движущегося трактора и погибла – МВД
10:12 04.06.2024 (обновлено: 10:14 04.06.2024)