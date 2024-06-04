https://crimea.ria.ru/20240604/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-anomalnaya-zhara-1137816637.html

Погода в Крыму во вторник: аномальная жара

Погода в Крыму во вторник: аномальная жара - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Погода в Крыму во вторник: аномальная жара

Во вторник в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T00:01

2024-06-04T00:01

2024-06-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

евпатория

ялта

алушта

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119810054_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_5749c70f1e6f4dad929ce8b5c88c8213.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +31...+33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов, днем от +23 до +27. В Евпатории температура воздуха ночью аналогичная, днем +28…+30.В понедельник начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что самая теплая вода в Крыму сейчас в Азовском море и в Керченском проливе: +21 градус.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОСВ Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

симферополь

севастополь

евпатория

ялта

алушта

феодосия

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, евпатория, ялта, алушта, феодосия, судак