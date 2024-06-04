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Погода в Крыму во вторник: аномальная жара - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Погода в Крыму во вторник: аномальная жара
Погода в Крыму во вторник: аномальная жара - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Погода в Крыму во вторник: аномальная жара
Во вторник в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T00:01
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погода в крыму
крымская погода
погода
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +31...+33.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов, днем от +23 до +27. В Евпатории температура воздуха ночью аналогичная, днем +28…+30.В понедельник начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что самая теплая вода в Крыму сейчас в Азовском море и в Керченском проливе: +21 градус.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОСВ Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Погода в Крыму во вторник: аномальная жара

Во вторник в Крыму воздух прогреется на 7 градусов выше нормы

00:01 04.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГородской пляж в Евпатории
Городской пляж в Евпатории - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. С 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30.
В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов, днем от +23 до +27. В Евпатории температура воздуха ночью аналогичная, днем +28…+30.
В понедельник начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что самая теплая вода в Крыму сейчас в Азовском море и в Керченском проливе: +21 градус.
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Погода в КрымуКрымская погодаПогодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЕвпаторияЯлтаАлуштаФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму во вторник: аномальная жара
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
22:59Главное за день: 3 июня
22:22Главные новости Крыма: 3 июня
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