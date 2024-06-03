https://crimea.ria.ru/20240603/rassmotrenie-po-delu-o-gibeli-svetlany-babaevoy-prodolzhitsya-4-iyunya-1137816015.html

Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 4 июня

Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 4 июня - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 4 июня

Рассмотрение дела о гибели журналистки Международной медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой продолжится во вторник, 4 июня, в Симферопольском районном... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T16:33

2024-06-03T16:33

2024-06-03T16:36

светлана бабаева

международная медиагруппа "россия сегодня"

закон и право

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Рассмотрение дела о гибели журналистки Международной медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой продолжится во вторник, 4 июня, в Симферопольском районном суде, передает корреспондент РИА Новости Крым.В понедельник суд ознакомился с показаниями свидетелей по делу.Как сообщалось, подсудимый Игорь Малев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе первого судебного заседания, которое состоялось 15 мая, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе инструктор Малев, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил в грунт в непосредственной близости от Бабаевой. Одна из пуль при попадании в грунт раскололась, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку.Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. Три года она работала и жила в Симферополе, руководила крымским представительством медиагруппы "Россия сегодня".Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах – заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, – российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах – главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года – руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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