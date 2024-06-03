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Погода в Крыму в понедельник: аномально жарко
Погода в Крыму в понедельник: аномально жарко - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Погода в Крыму в понедельник: аномально жарко
В понедельник в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T00:01
2024-06-03T00:01
2024-06-03T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +19 градусов, днем от +23 до +27.Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется: штормовое предупреждение продлено до 5 июня.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозирует, что аномально жаркая и сухая погода в первой половине предстоящей недели в Крыму сменится местами небольшими дождями с грозами при комфортных температурах. Море прогреется до 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда прогреется море в КрымуВ Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
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Погода в Крыму в понедельник: аномально жарко
35-градусная жара ожидается в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром 3 июня местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +20, днем +30…+35, на побережье и в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе малооблачно. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +19 градусов, днем от +23 до +27.
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется: штормовое предупреждение продлено
до 5 июня.
Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозирует, что аномально жаркая и сухая погода в первой половине предстоящей недели в Крыму сменится
местами небольшими дождями с грозами при комфортных температурах. Море прогреется до 20 градусов.
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