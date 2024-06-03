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Погода в Крыму в понедельник: аномально жарко - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Погода в Крыму в понедельник: аномально жарко
Погода в Крыму в понедельник: аномально жарко - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Погода в Крыму в понедельник: аномально жарко
В понедельник в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T00:01
2024-06-03T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +19 градусов, днем от +23 до +27.Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется: штормовое предупреждение продлено до 5 июня.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозирует, что аномально жаркая и сухая погода в первой половине предстоящей недели в Крыму сменится местами небольшими дождями с грозами при комфортных температурах. Море прогреется до 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда прогреется море в КрымуВ Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Погода в Крыму в понедельник: аномально жарко

35-градусная жара ожидается в Крыму в понедельник

00:01 03.06.2024
 
© Дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
На пляже в Алуште
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая и жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром 3 июня местами туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +20, днем +30…+35, на побережье и в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе малооблачно. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +19 градусов, днем от +23 до +27.
Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется: штормовое предупреждение продлено до 5 июня.
Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозирует, что аномально жаркая и сухая погода в первой половине предстоящей недели в Крыму сменится местами небольшими дождями с грозами при комфортных температурах. Море прогреется до 20 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в понедельник: аномально жарко
00:00Какой сегодня праздник: 3 июня
21:59Главное за день: 2 июня
21:12Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
20:33Стрельба в Севастопое: флот проводит учения
20:03Когда пройдет прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым
19:52Пожар на НПЗ в Ухте ликвидирован – МЧС
19:37В Херсонской области назвали ущерб от обстрелов ВСУ для местных лесов
19:25Как бесплатно получить новую профессию в Севастополе
18:45На Херсонщине предложили опреснять морскую воду для питья и орошения
18:18Аномальная жара в Крыму сменится дождями и грозами – ФОБОС
17:54ВСУ ударили противокорабельной ракетой "Нептун" по Белгородской области
17:12Трамп: я готов к тюремному сроку в случае соответствующего приговора суда
16:55Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер
16:21У Эйфелевой башни нашли гробы с надписями о погибших на Украине французах
15:59При пожаре на НПЗ в Ухте погибли люди – СК
15:35ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ
15:04Отели Крыма: что с ценами летом 2024
14:39На отдых в Крым: дети из Новой Каховки отправились к Черному морю
14:20В Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
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