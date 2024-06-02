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Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер
Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер
Буянивший житель Черногорска в Хакасии ранил в живот из табельного оружия полицейского, прибывшего его успокоить, а позже скончался в специализированном... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T16:55
2024-06-02T17:15
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
россия
республика хакасия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Буянивший житель Черногорска в Хакасии ранил в живот из табельного оружия полицейского, прибывшего его успокоить, а позже скончался в специализированном автомобиле по дороге в психдиспансер, сообщает главное управление Следственного комитета региона.Как сообщили в ведомстве, следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Черногорска по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).По данным следствия, в воскресенье в городской отдел СК поступило сообщение о том, что 41-летний житель Черногорска выстрелил в 24-летнего участкового, прибывшего для разбирательства по поступившему сообщению.В ходе предварительного следствия установлено, утром в воскресенье в полицию поступило сообщение местной жительницы о том, что ее сосед нарушает общественный порядок. На место направились двое участковых. Один из полицейских потребовал от мужчины прекратить противоправные действия, но тот не реагировал. Он попытался скрыться и начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции.Действия подозреваемого были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. По информации СК, в связи с резким ухудшением состояния здоровья, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи при доставлении в психиатрическую больницу. Сотрудник полиции доставлен в больницу, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, россия, республика хакасия
Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер

Житель Хакасии ранил полицейского из его же оружия и умер по дороге в психдиспансер

16:55 02.06.2024 (обновлено: 17:15 02.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Буянивший житель Черногорска в Хакасии ранил в живот из табельного оружия полицейского, прибывшего его успокоить, а позже скончался в специализированном автомобиле по дороге в психдиспансер, сообщает главное управление Следственного комитета региона.
Как сообщили в ведомстве, следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Черногорска по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).
По данным следствия, в воскресенье в городской отдел СК поступило сообщение о том, что 41-летний житель Черногорска выстрелил в 24-летнего участкового, прибывшего для разбирательства по поступившему сообщению.
В ходе предварительного следствия установлено, утром в воскресенье в полицию поступило сообщение местной жительницы о том, что ее сосед нарушает общественный порядок. На место направились двое участковых. Один из полицейских потребовал от мужчины прекратить противоправные действия, но тот не реагировал. Он попытался скрыться и начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции.
"Выражая недовольство законными действиями сотрудников полиции, посягая на жизнь участкового, мужчина выхватил из кобуры полицейского табельное оружие и произвел из него не менее одного выстрела в сторону сотрудника, причинив ранение в живот", - говорится в сообщении.
Действия подозреваемого были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.
По информации СК, в связи с резким ухудшением состояния здоровья, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи при доставлении в психиатрическую больницу.
Сотрудник полиции доставлен в больницу, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияРоссияРеспублика Хакасия
 
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