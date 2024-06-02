https://crimea.ria.ru/20240602/zhitel-khakasii-ranil-politseyskogo-i-umer-po-doroge-v-psikhdispanser-1137797364.html

Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер

Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Житель Хакасии ранил полицейского и умер по дороге в психдиспансер

Буянивший житель Черногорска в Хакасии ранил в живот из табельного оружия полицейского, прибывшего его успокоить, а позже скончался в специализированном... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T16:55

2024-06-02T16:55

2024-06-02T17:15

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

россия

республика хакасия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Буянивший житель Черногорска в Хакасии ранил в живот из табельного оружия полицейского, прибывшего его успокоить, а позже скончался в специализированном автомобиле по дороге в психдиспансер, сообщает главное управление Следственного комитета региона.Как сообщили в ведомстве, следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Черногорска по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).По данным следствия, в воскресенье в городской отдел СК поступило сообщение о том, что 41-летний житель Черногорска выстрелил в 24-летнего участкового, прибывшего для разбирательства по поступившему сообщению.В ходе предварительного следствия установлено, утром в воскресенье в полицию поступило сообщение местной жительницы о том, что ее сосед нарушает общественный порядок. На место направились двое участковых. Один из полицейских потребовал от мужчины прекратить противоправные действия, но тот не реагировал. Он попытался скрыться и начал оказывать сопротивление сотрудникам полиции.Действия подозреваемого были пресечены прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. По информации СК, в связи с резким ухудшением состояния здоровья, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи при доставлении в психиатрическую больницу. Сотрудник полиции доставлен в больницу, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

россия

республика хакасия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, россия, республика хакасия